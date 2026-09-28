Designa Morena a Manuel Cota como coordinador de la 4T en Baja California Sur

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Ariadna Montiel informó que el legislador encabezará las tareas territoriales y de organización del movimiento rumbo al proceso electoral de 2027.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Morena designó este lunes a Manuel Alejandro Cota Cárdenas como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur, durante la jornada de definiciones encabezada por la dirigencia nacional del partido.

El anuncio fue realizado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, ante integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, representantes del Partido Verde Ecologista de México y aspirantes que participaron en el proceso interno.

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Entre quienes estuvieron presentes se encontraban Diana Victoria Bomberster Luna, Jesús Alvarado Aragón y el propio Manuel Alejandro Cota Cárdenas. Antes de la jornada, entre los perfiles registrados también se encontraban Milena Quiroga y Christian Agúndez, además de otros aspirantes que participaron en el proceso. La Jornada

“El pueblo de Baja California Sur ha decidido que el coordinador que se haga cargo de las tareas de defensa de la transformación y la soberanía nacional es nuestro compañero Manuel Cota”, anunció Montiel.

La dirigente explicó que la coordinación representa una responsabilidad de organización territorial y política, con el objetivo de fortalecer las estructuras del movimiento y mantener la unidad entre Morena y sus aliados.

Durante su mensaje, Montiel destacó además la participación del Partido Verde en el proceso y señaló que la alianza política deberá mantener como eje común el proyecto nacional y el bienestar de la población.

“Nuestro movimiento necesita ser muy fuerte y necesitamos estar unidos”, expresó antes de entregar el nombramiento al nuevo coordinador.

La definición de Baja California Sur formó parte de las siete coordinaciones programadas para este lunes, junto con San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora y Chihuahua. La Jornada

Con la designación de Cota Cárdenas, Morena avanzó hacia el cierre de las coordinaciones pendientes rumbo a 2027, dentro de un proceso en el que también participaron perfiles impulsados por el PVEM y el Partido del Trabajo.

La coordinación estatal no constituye por sí misma el registro formal de una candidatura a la gubernatura, sino una encomienda partidista para encabezar tareas de organización, defensa política y trabajo territorial.

La jornada nacional continuará con las últimas definiciones previstas por Morena, incluida Chihuahua, que cerrará el calendario de presentaciones de este lunes.