Se desmarca PT de definición de Morena en Nuevo León y exige encuesta de coalición

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El partido sostiene que la designación de Clara Luz Flores corresponde sólo al proceso interno de Morena y que todavía falta una medición entre Morena, PVEM y PT.

Monterrey, Nuevo León (ADN/Staff) – El Partido del Trabajo en Nuevo León se desmarcó de la definición realizada por Morena rumbo a la gubernatura de 2027 y aclaró que la designación de Clara Luz Flores como coordinadora corresponde únicamente al proceso interno del partido guinda, no a una decisión de la eventual coalición.

La Comisión Política estatal del PT informó que no participó en la encuesta realizada por Morena y, por esa razón, no acompañará los anuncios hechos este lunes por la dirigencia morenista.

“Morena está eligiendo a los coordinadores de la defensa de la transformación de su partido, no aún de la coalición”.

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El partido recordó que el pasado 24 de septiembre se instaló una mesa técnica de encuestas para la coalición Morena-PVEM-PT, donde deberán definirse las preguntas, metodología, casas encuestadoras y tiempos del ejercicio con el que se compararán los perfiles de las tres fuerzas políticas. NotiVía

En Nuevo León, el PT informó que su finalista será Jesús Elizondo, quien deberá medirse junto con el perfil de Morena y el del Partido Verde conforme a las reglas que acuerden las dirigencias nacionales.

El posicionamiento implica que, desde la perspectiva petista, la definición de Morena no cierra todavía la disputa por la candidatura común en caso de que los tres partidos mantengan la alianza electoral en Nuevo León.

El PT sostuvo que esperará los acuerdos de la mesa técnica y que participará en igualdad de condiciones con los perfiles de Morena y PVEM una vez que se lleve a cabo la medición conjunta.

La tensión no es exclusiva de Nuevo León. En los últimos días, la dirigencia nacional del PT ha cuestionado el método utilizado por Morena en distintos estados y ha reclamado que todavía faltan encuestas acordadas dentro de la coalición.

Morena, por su parte, ha defendido sus procesos internos y ha continuado anunciando coordinaciones estatales rumbo a 2027, mientras sus aliados han insistido en que esas designaciones no necesariamente equivalen a candidaturas definitivas de la coalición.