Llama Ariadna Montiel a la unidad en Chihuahua tras designación de Cruz Pérez Cuéllar

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La dirigente nacional de Morena tomó protesta al alcalde con licencia y pidió integrar a los distintos liderazgos que participaron en el proceso interno.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, llamó a mantener la unidad del movimiento en Chihuahua después de la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Durante el acto realizado en la Ciudad de México, Montiel señaló que, una vez concluido el proceso interno, la prioridad será integrar a quienes participaron en la contienda y fortalecer la organización territorial del partido en la entidad. La jornada cerró las 17 coordinaciones estatales previstas por Morena rumbo al proceso electoral de 2027. La Jornada

“Una vez que el pueblo tomó la decisión de que el compañero Cruz Pérez Cuéllar encabece los trabajos de coordinación de defensa de la transformación y la soberanía nacional, hay algo obligado: mantener la unidad del movimiento”, expresó.

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La dirigente nacional planteó que Morena deberá concentrarse en fortalecer su estructura en Chihuahua y reconoció expresamente la participación de Andrea Chávez, Martín Chaparro Payán, Luis Carlos Arrieta Lavenant y Jesús Roberto Briano Borunda durante el proceso interno.

Montiel también fijó una postura abiertamente confrontativa frente al PAN y al gobierno estatal, al señalar como objetivo político desplazar a Acción Nacional del Gobierno de Chihuahua. Sus expresiones correspondieron al discurso partidista pronunciado durante la toma de protesta.

En ese contexto, lanzó señalamientos contra la gobernadora Maru Campos y retomó acusaciones sobre la relación del Gobierno estatal con agentes extranjeros. Esas afirmaciones forman parte de la postura política de Morena y no fueron acompañadas durante el acto por elementos adicionales que permitieran acreditarlas de manera independiente.

“Estamos obligados a sacar a la derecha, al PAN, del Gobierno de Chihuahua. Y eso solo lo vamos a hacer si nos organizamos”, afirmó Montiel.

La presidenta nacional de Morena repasó además la trayectoria política de Pérez Cuéllar, quien ha ocupado cargos como diputado local, diputado federal, senador y presidente municipal de Ciudad Juárez. Su participación en el proceso interno había sido uno de los focos principales de la definición en Chihuahua.

Montiel destacó particularmente la relación del alcalde con licencia con proyectos federales desarrollados en Ciudad Juárez, entre ellos centros de educación y cuidado infantil y ampliaciones de infraestructura educativa, y presentó esas acciones como parte de la coordinación entre el municipio y el Gobierno federal.

Durante la ceremonia, Pérez Cuéllar rindió protesta como coordinador estatal y asumió formalmente la responsabilidad de encabezar las tareas organizativas de Morena en Chihuahua.

La dirigencia nacional estableció que su encomienda será construir unidad entre los diferentes grupos internos, reforzar el trabajo territorial y preparar la estructura política del movimiento rumbo a 2027, mientras las candidaturas formales deberán definirse posteriormente conforme a los procedimientos partidistas y electorales.