Fortalece IMM capacidades de Unidades de Género en dependencias municipales

Imparten charla sobre historia de los feminismos a personal de la Dirección de Ecología.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) continúa con el fortalecimiento de las Unidades de Género para la Igualdad Sustantiva (UGIS) en las distintas dependencias municipales, mediante acciones de capacitación y sensibilización dirigidas al personal.

Como parte de estas actividades, la UGIS instalada en la Dirección de Ecología gestionó la charla informativa “Historia de los feminismos”, impartida por el equipo de Transversalización del IMM, con el objetivo de promover la reflexión sobre la lucha de las mujeres por el acceso pleno a sus derechos humanos y la igualdad de condiciones.

La coordinadora de Transversalización, Ana Karina Ruiz Trevizo, explicó que este tipo de espacios brindan herramientas para que las y los servidores públicos identifiquen desigualdades estructurales y desarrollen acciones orientadas a la igualdad sustantiva.

“El fortalecimiento y la actualización de los conocimientos de las y los servidores públicos es fundamental para la integración de la perspectiva de género en toda la administración municipal. Que las UGIS identifiquen las áreas de oportunidad dentro de sus dependencias, gestionen capacitaciones de acuerdo a sus necesidades específicas y adopten medidas concretas para cerrar brechas de desigualdad, contribuye al fomento de entornos laborales más equitativos, incluyentes y libres de violencia”, señaló.

El IMM destacó que la transversalización de la perspectiva de género en la administración municipal busca consolidar políticas públicas y prácticas institucionales que promuevan la igualdad y prevengan cualquier forma de discriminación o violencia.

