Llama Cruz Pérez Cuéllar a la unidad y anticipa recorrido por todo Chihuahua tras designación de Morena

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El alcalde con licencia reconoció a Andrea Chávez y al resto de los aspirantes; planteó integrar a todos los grupos y confrontó al gobierno de Maru Campos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar llamó a mantener la unidad interna de Morena y anunció que recorrerá todo el estado de Chihuahua después de ser designado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, resultado confirmado este lunes al cierre del proceso nacional del partido.

Durante su primer mensaje después de recibir el nombramiento, el presidente municipal de Ciudad Juárez con licencia agradeció la participación de quienes compitieron en el proceso y dedicó un reconocimiento particular a Andrea Chávez, a quien describió como una adversaria interna competitiva.

“Una joven brillante, talentosa, una gran parlamentaria y una competidora muy dura. Gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros”, expresó Pérez Cuéllar.

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También reconoció a Martín Chaparro Payán, Luis Carlos “Capi” Arrieta Lavenant y Jesús Roberto Briano Borunda, y sostuvo que su nueva responsabilidad deberá comenzar con diálogo entre los distintos liderazgos que participaron en la definición.

Pérez Cuéllar reivindicó además su gestión al frente del Ayuntamiento de Ciudad Juárez y aseguró que durante sus administraciones se alcanzaron resultados en obra pública, educación, seguridad y presupuesto participativo. Esos señalamientos formaron parte de su balance político durante el discurso y no fueron acompañados en el acto por indicadores comparativos que permitieran verificar los supuestos récords.

El tono del mensaje cambió posteriormente hacia la confrontación con el PAN y con la gobernadora Maru Campos, a quien acusó de mantener una relación conflictiva con el Gobierno federal y de abandonar distintas regiones del estado. Las afirmaciones correspondieron al posicionamiento partidista de Pérez Cuéllar, quien ya había cuestionado públicamente en semanas anteriores la relación de la administración estatal con la Federación. La Jornada

“Ahora toca llevar la transformación a todo Chihuahua”, sostuvo, antes de señalar que su prioridad será recorrer la entidad, escuchar a habitantes de sus distintas regiones y sumar a quienes quieran participar en el proyecto político de Morena.

El coordinador también recurrió a referencias históricas sobre la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana para argumentar que Chihuahua ha tenido participación relevante en distintas transformaciones nacionales. A partir de ese recorrido histórico, vinculó su nueva encomienda con la narrativa política de la llamada Cuarta Transformación.

Pérez Cuéllar afirmó que buscará incorporar a todos los sectores internos y asignar responsabilidades concretas dentro de la estructura estatal, en línea con el llamado de la dirigencia nacional a procesar mediante diálogo las diferencias derivadas de las designaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado horas antes que las inconformidades internas debían atenderse por esa vía.

El alcalde con licencia sostuvo además que mantendrá una posición de respaldo al gobierno de Claudia Sheinbaum y que buscará trasladar a otras regiones de Chihuahua programas y políticas que, desde su perspectiva, han tenido resultados en Ciudad Juárez.

La designación coloca a Pérez Cuéllar al frente de la organización territorial de Morena en Chihuahua rumbo a 2027, aunque el nombramiento partidista no constituye todavía el registro formal de una candidatura a la gubernatura ante la autoridad electoral. El proceso de coordinaciones fue concebido por Morena, PT y PVEM como una etapa previa de organización política en los 17 estados que renovarán gubernatura el próximo año.

El mensaje cerró con un llamado a recorrer el estado, sumar liderazgos y fortalecer la estructura partidista, mientras Morena entra en una nueva etapa después de concluir sus 17 designaciones estatales.