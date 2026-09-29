Responde Álvarez a designación de Pérez Cuéllar y perfila disputa rumbo a 2027

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La dirigente estatal del PAN cuestionó al nuevo coordinador de Morena en Chihuahua y dijo que su partido responderá políticamente.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, fijó postura tras la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de Morena en Chihuahua, y planteó que Acción Nacional asumirá una postura de confrontación política rumbo al proceso electoral de 2027.

La dirigente panista dirigió su mensaje al alcalde con licencia de Ciudad Juárez y sostuvo que la disputa política tendrá como uno de sus puntos centrales a esta frontera, luego de que Morena concluyó su proceso interno para definir la coordinación estatal.

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Álvarez señaló que Acción Nacional responderá a los posicionamientos de Pérez Cuéllar cuando haga referencia al PAN, al considerar que la nueva etapa política exigirá fijar posturas públicas frente a los señalamientos entre ambos partidos.

“Cada vez que Cruz Pérez Cuéllar mencione al Partido Acción Nacional, aquí vamos a estar, y particularmente aquí va a estar una servidora para no dejarle pasar una sola”.

Durante su posicionamiento, la presidenta estatal del PAN cuestionó la trayectoria política de Pérez Cuéllar y afirmó que su designación genera contrastes internos dentro de Morena, al recordar que el actual coordinador estatal tuvo militancia previa en otros partidos.

Álvarez también retomó el mensaje de la presidenta de la República dirigido a militantes de Morena sobre los principios de no robar, no mentir y no traicionar, y lo relacionó con el nombramiento de Pérez Cuéllar, como parte de su crítica política.

La dirigente panista afirmó que Acción Nacional se prepara para competir políticamente en 2027, y sostuvo que el partido buscará presentar una alternativa frente al proyecto de Morena en Chihuahua.

“Vamos a dar la batalla. En el 2027 la van a ganar los ciudadanos”.

En el mismo posicionamiento, el coordinador de los diputados locales del PAN, Alfredo Chávez, planteó que corresponderá a la ciudadanía definir qué proyecto político quiere para el estado, y defendió el modelo del actual Gobierno de Chihuahua frente a la propuesta de Morena.

Chávez señaló que Acción Nacional deberá concentrarse en construir una propuesta sólida rumbo al proceso electoral, además de cuestionar el discurso político de Morena y algunos posicionamientos de Pérez Cuéllar sobre proyectos estatales de seguridad.

Por su parte, el diputado Arturo Zubia llamó al sector agropecuario a revisar las políticas federales aplicadas por gobiernos de Morena, particularmente en materia de apoyos al campo y en los antecedentes del conflicto por el agua registrado en 2020.

Los posicionamientos del PAN se dieron después de que Morena formalizó la designación de Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, cargo que tendrá relevancia en la organización política del partido rumbo a 2027.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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