Proyecta Gobierno federal 12 mil nuevas camas hospitalarias hacia 2030

Publicidad - LB2 -

Sheinbaum señaló que la ampliación forma parte de una inversión histórica en infraestructura, equipo médico y personal de salud.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, entre 2019 y 2030, el Gobierno de México proyecta la incorporación de 12 mil nuevas camas hospitalarias, como parte de la estrategia federal para ampliar la capacidad del sistema público de salud.

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que de 2019 a 2024 se construyeron 4 mil 800 camas, mientras que para el periodo 2024-2030 se proyectan 7 mil 400 camas adicionales, mediante una inversión superior a 180 mil millones de pesos.

- Publicidad - HP1

Sheinbaum sostuvo que esta ampliación busca revertir lo que calificó como un rezago acumulado durante décadas en infraestructura hospitalaria, particularmente en las instituciones públicas de salud.

“Ahora lo que estamos haciendo es revirtiendo 36 años y avanzando”.

La presidenta también destacó los avances del programa Salud Casa por Casa, mediante el cual, de acuerdo con cifras federales, se han otorgado 24.8 millones de consultas y realizado 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

Como parte de esa estrategia, el Gobierno federal reportó la referencia de cerca de 819 mil personas a unidades médicas del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, con el objetivo de dar seguimiento a padecimientos que requieren atención continua.

“No solamente es una visita de promoción, de orientación, sino también de direccionalidad a un Centro de Salud para que sean atendidos de manera permanente”.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que en dos años se han aplicado 149 millones de dosis de vacunas, además de revisiones a cerca de 11 millones de estudiantes en 84 mil escuelas mediante la estrategia Vive saludable, vive feliz.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que en el actual periodo se han puesto en operación 33 nuevos hospitales, con mil 535 camas, mediante una inversión cercana a 24 mil millones de pesos.

El funcionario agregó que existen 45 proyectos hospitalarios iniciados y 75 más en planeación, con los cuales se busca alcanzar cerca de 9 mil camas nuevas entre las instituciones federales de salud.

En materia de equipamiento, el Gobierno federal informó una inversión de 15 mil 800 millones de pesos entre 2025 y 2026 para la adquisición de tomógrafos, mastógrafos, aceleradores lineales, resonadores magnéticos y equipos de alta tecnología.

También se reportó la rehabilitación, modernización o puesta en operación de 650 quirófanos, así como la implementación de 21 robots quirúrgicos de alta tecnología en instituciones del sector público.

Los titulares del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar presentaron avances específicos en infraestructura, personal, consultas, cirugías, unidades médicas, hospitales y distribución de medicamentos, como parte del balance federal sobre el fortalecimiento del sistema de salud.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.