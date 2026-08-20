Javier y el derecho a existir

Publicidad - LB2 -

En la entrevista de esta semana pasamos de un tema jurídico a una historia de vida. Lo que comenzó como una conversación sobre el derecho a la identidad terminó por mostrarnos, de una manera profundamente humana, la importancia que tiene contar con algo tan básico como el reconocimiento legal de quién eres.

Durante la conversación con Omar Rico, coordinador jurídico del DIF Municipal de Ciudad Juárez, hablamos de un concepto que quizá para muchas personas pasa desapercibido: el derecho a la identidad como un derecho llave, porque abre la puerta al ejercicio de muchos otros derechos.

- Publicidad - HP1

Pero fue imposible quedarnos únicamente en la explicación jurídica cuando apareció la historia de Javier.

A sus 18 años, Javier había encontrado varias negativas antes de llegar al DIF Municipal. Y su caso nos recordó algo que, como sociedad y como instituciones, no deberíamos olvidar: detrás de cada expediente hay una persona.

No se trata solamente de obtener un acta.

Se trata de poder estudiar, trabajar, acceder a servicios, realizar trámites y, sobre todo, ser reconocido plenamente ante las instituciones del Estado.

Las cifras disponibles muestran que el problema persiste en México. Aunque el país ha registrado avances importantes en materia de registro de nacimientos, cientos de miles de personas han enfrentado la falta de un acta de nacimiento o barreras para acreditar legalmente su identidad.

Y las consecuencias van mucho más allá de la burocracia.

La ausencia de identidad se convierte en exclusión. Puede limitar el acceso a la escuela, a la salud, al empleo formal y a otros derechos fundamentales. En el caso de niñas, niños y adolescentes, la falta de registro también incrementa su vulnerabilidad frente a diversas formas de violencia y explotación.

Por eso, la historia de Javier no debería reducirse a un trámite que finalmente encontró una solución.

Su historia nos obliga a preguntarnos:

¿Cuántas negativas puede recibir una persona antes de que el Estado deje de garantizar un derecho y empiece a convertirlo en una carrera de obstáculos?

Y también:

¿Cuántas personas, después de escuchar una primera negativa, abandonan el camino?

Ahí está, quizás, una de las partes más valiosas del trabajo que realizan instituciones como el DIF Municipal cuando el enfoque no se limita a decirle a una persona qué documento le falta, sino a preguntarse qué puede hacerse para ayudarle a ejercer un derecho.

La identidad no debería depender de la capacidad de una persona para sortear obstáculos administrativos.

Porque no tener documentos no significa no existir.

Javier existe. Tiene una historia, una familia, una vida y derechos.

Y tal vez la mayor enseñanza de esta entrevista fue comprender que la función de las instituciones no puede ser únicamente administrar trámites; debe ser encontrar caminos para que los derechos lleguen finalmente a las personas.

Eso es lo que hace que el derecho a la identidad sea verdaderamente un derecho llave: porque no sólo acredita quién eres, sino que puede abrir la puerta a una vida en la que, finalmente, el Estado y la sociedad te reconocen como alguien que tiene nombre, historia y derechos.

Y ninguna persona debería tener que luchar para demostrar que existe.

Nora Sevilla Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.