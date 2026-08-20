Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

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Como debe ser cualquier gobierno popular, el Gobierno de México, con la PresidentA Claudia Sheinbaum al frente, honra sus compromisos de garantizar todos los derechos para todas las personas y pone en marcha el Proceso de Consulta a la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, mismo que tiene una serie de etapas que iniciaron el 29 de junio y terminan el 12 de octubre con la presentación de la iniciativa de Ley General.

Destaco que la Propuesta de Iniciativa en comento, reglamenta la reforma constitucional al Artículo 2º y tiene por objeto promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en su carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que ejerzan su libre determinación y autonomía, y participen en la vida pública nacional.

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Dentro de los puntos clave de la Ley señalo solo algunos, Autonomía y Libre Determinación: Reconoce la capacidad de las comunidades para decidir sobre sus formas de organización interna y sistemas normativos. Consulta Previa: Establece reglas claras y obligatorias para garantizar el consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado en proyectos que les afecten. Derechos Territoriales: Fortalece la protección de la propiedad social, las tierras y la gestión comunitaria de recursos naturales. Presupuesto Directo: Busca asegurar la asignación y llegada directa de recursos financieros a los pueblos y comunidades.

Los sujetos de la Ley son los 69 Pueblos Indígenas y el Pueblo Afromexicano, que están conformados por 16,728 Comunidades, con una población autoadscrita de 25.8 millones de personas, que representan el 20.5% de la población nacional.

Sin duda esta iniciativa es un paso hacia adelante y en la dirección correcta y que será enriquecida con el proceso de consulta, el cual además de ser obligatorio por disposición legal, es una muestra clara de la congruencia que caracteriza a la 4T.

En este orden de ideas, después de la publicación de la convocatoria, se entregará la información a las 16,728 comunidades registradas respecto a la Ley para que puedan conocerla y analizar, ya que durante agosto y septiembre de 2026, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) lleva a cabo un amplio proceso de asambleas regionales de consulta nacional.

En caso específico de nuestro estado dicho proceso ya inicio el pasado domingo en San Ignacio de Arareco y continuara el próximo viernes 21 de agosto en Guachochi, para cerrar en Chihuahua el 19 de septiembre.

Finalizo rescatando que con la voz y decisión de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, por fin, a más de 200 años de existencia del Estado Mexicano, este país tendrá una Ley que reconozca sus derechos inalienables.

Se trata de un acto de justicia elemental en la que los primeros pobladores de estas tierras tendrán un lugar justo y digno en esta gran casa que se llama México.

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.