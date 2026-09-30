Exhibe Limpia a persona por tirar basura y tiliches en Riberas del Bravo

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La dependencia municipal advirtió que los desechos pueden obstruir desagües y aumentar riesgos durante lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia detectó un nuevo caso dentro del programa “El Cochino de la Semana”, luego de que una persona fue captada mientras tiraba basura y tiliches en el camellón central del fraccionamiento Riberas del Bravo.

El titular de la dependencia, Gibran Solís, informó que la persona fue sorprendida arrojando una cantidad considerable de desechos sobre la calle Rivera de Conchos, por lo que el caso fue exhibido públicamente como parte de las acciones para inhibir estas prácticas.

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De acuerdo con el funcionario, este tipo de conductas representan un riesgo mayor en sectores afectados por las lluvias recientes, donde personal de Bomberos y Protección Civil ha intervenido con bombas para disminuir niveles de agua y reducir riesgos de inundación.

Solís recordó que semanas atrás se implementó en la misma zona el programa “Juárez Amanece Limpio”, en el que participaron 10 dependencias municipales para limpiar parques, camellones y diques.

El director de Limpia señaló que también fue habilitado un punto limpio fijo en el cruce de las calles Antonio García y Rivera del Cubilete, con el objetivo de ofrecer a la población una alternativa para depositar residuos y evitar tiraderos clandestinos.

“Insistimos en que esta es una situación de riesgo y pedimos el apoyo de la ciudadanía para que nos ayuden a identificar y detener a quienes dañan la ciudad”.

La dependencia advirtió que la acumulación de basura y tiliches puede generar taponamientos en desagües, lo que incrementa el riesgo para la vida, la salud y el patrimonio de las familias del sector.

Limpia informó que trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y con integrantes del Cabildo para aplicar arrestos administrativos a quienes sean sorprendidos tirando basura en la vía pública.

La Dirección de Limpia llamó a la comunidad juarense a evitar estas prácticas y reportar de inmediato a quienes contaminen calles, camellones, parques o espacios públicos.

En caso de detectar a una persona tirando basura en el momento, la dependencia pidió llamar al 911 para solicitar la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Los reportes con evidencia en fotografía o video también pueden enviarse de manera anónima por WhatsApp al teléfono 656-301-4945.

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