Alistan XVIII Carrera Infantil IPN11K 2026 en Ciudad Juárez

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La justa pedestre se realizará el sábado 3 de octubre en el Estadio 20 de Noviembre, con participación de niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, el Instituto Politécnico Nacional, Canal Once y el CIITA Unidad Ciudad Juárez lanzaron la convocatoria para la XVIII Carrera Infantil IPN11K 2026.

La competencia se realizará el sábado 3 de octubre en la pista del Estadio 20 de Noviembre, con salida programada a las 7:00 de la mañana, como parte de las actividades por el 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional.

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Bajo el lema “Un legado en movimiento”, la carrera está dirigida exclusivamente a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 14 años de edad.

De acuerdo con el Instituto Municipal del Deporte, se prevé la participación de aproximadamente 450 corredores, en una jornada orientada a la convivencia familiar y la promoción de la actividad física entre menores de edad.

El costo de inscripción para el público en general es de 339 pesos, mientras que se contempla una cuota preferencial de 319 pesos para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como para hijos de personal académico, no docente, mandos directivos del IPN, egresados, alumnos y usuarios de capacitación del CIITA Chihuahua.

La entrega de paquetes de competidor se realiza en el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Ciudad Juárez, en horario de 8:00 a 19:00 horas, hasta el jueves 1 de octubre.

Para recibir el paquete y participar en la carrera será necesario presentar el boleto de inscripción, impreso o en formato digital, identificación oficial del padre, madre o tutor legal, así como la Clave Única de Registro de Población del menor participante.

También se deberá entregar la carta de exoneración de responsabilidad firmada por el tutor. Este documento podrá llevarse impreso o solicitarse directamente en el lugar de entrega de paquetes.

Las autoridades deportivas municipales llamaron a madres, padres y tutores a completar el registro y la documentación correspondiente, a fin de garantizar la participación de las y los corredores en esta edición de la carrera infantil.

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