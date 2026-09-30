Mantiene Obras Públicas reparaciones por lluvias en Puerto Dunquerque

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La corriente de agua dañó cerca de 40 metros de carpeta asfáltica; las labores continuarían este jueves si el clima lo permite.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas mantiene trabajos de reparación sobre la calle Puerto Dunquerque, donde las lluvias provocaron daños en aproximadamente 40 metros de carpeta asfáltica.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que la fuerza de la corriente de agua generada por las precipitaciones ocasionó la ruptura de una parte del pavimento en esa vialidad.

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De acuerdo con el funcionario, el agua recorrió de manera natural el camellón central de la calle, lo que provocó afectaciones en la superficie de rodamiento y obligó al despliegue de cuadrillas para atender el punto.

Este miércoles, personal de Obras Públicas trabajó en la preparación del área dañada para posteriormente realizar la repavimentación, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en la zona.

González García señaló que las cuadrillas regresarán este jueves para concluir los trabajos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

El funcionario recordó que la dependencia mantiene labores activas en diversos sectores de Ciudad Juárez, principalmente en vialidades que registraron afectaciones por las lluvias recientes.

Obras Públicas trabaja de manera coordinada con otras dependencias municipales para intervenir calles dañadas por escurrimientos, encharcamientos y deterioro de la carpeta asfáltica.

Entre las próximas acciones, González García mencionó la intervención con bacheo en la carretera Juárez-Porvenir y en el bulevar Manuel Talamás Camandari, además de otras vialidades que requieren atención.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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