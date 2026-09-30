Buscan nueve juarenses gloria panamericana en Wushu y Kung fu

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La delegación competirá del 8 al 12 de octubre en Buenos Aires, Argentina, dentro de dos campeonatos continentales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Nueve atletas juarenses representarán a México en el XV Campeonato Panamericano de Wushu y en el V Campeonato Panamericano de Kung fu y Taijiquan, que se realizarán del 8 al 12 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

Los eventos se desarrollarán de manera consecutiva durante el mismo periodo de competencia, lo que reunirá a exponentes de distintas categorías y modalidades de artes marciales provenientes de diversos países del continente.

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La delegación local está integrada por Raúl Rubio, Dylan Cázares, Karen Pastrana, Aarón Pastrana, Isis Chávez, Diego Hernández, Apolo Zuany, Sebastián Ávila y Rubén Pastrana, quienes buscarán colocar a Ciudad Juárez y a México en los primeros planos de la competencia panamericana.

Raúl Rubio encabeza al grupo juarense con una trayectoria que incluye participaciones en los Panamericanos de Argentina 2018, Brasil 2022 y California 2024, además de competencias internacionales como el Mundial Junior de Indonesia 2022, el Mundial de Dallas 2023, la Copa Mundial de Taolu Wushu y el Mundial de Brasilia 2025.

Dylan Cázares también llega con experiencia continental y mundialista, luego de competir en el Panamericano de Brasil 2022, el Mundial Junior de Indonesia 2022, el Panamericano de California 2024 y el Mundial Junior de Brunéi 2024.

Karen Pastrana cuenta con participación internacional en los campeonatos panamericanos de Brasilia 2022 y Santa Clara, California 2024, mientras que Aarón Pastrana regresa al escenario continental tras sus actuaciones en Brasil 2022 y California 2024.

Isis Chávez competirá nuevamente a nivel internacional tras haber representado a México en el Panamericano de California 2024, como parte de la continuidad deportiva de atletas juarenses en torneos de alto rendimiento.

En el grupo también participan Diego Hernández y Apolo Zuany, quienes llegan con experiencia reciente en el Décimo Campeonato Mundial Junior de Wushu, realizado en Tianjin, China, durante 2026.

Sebastián Ávila tendrá en Buenos Aires su primera participación internacional, acompañado por una delegación con experiencia acumulada en competencias continentales y mundiales.

Rubén Pastrana completa la representación juarense que acudirá a Argentina, en una participación que busca fortalecer la presencia de Ciudad Juárez dentro del Wushu, Kung fu y Taijiquan a nivel panamericano.

La participación de nueve atletas locales refleja el crecimiento de estas disciplinas en Ciudad Juárez y la continuidad de procesos deportivos que han llevado a competidores fronterizos a escenarios internacionales.

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