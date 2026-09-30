Compiten tres juarenses en Mundial de Tiro con Arco 3D en Dakota del Sur

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Rafael Caro, Nancy Vicencio y Roberto Escamilla representan a México en el campeonato mundial de Yankton.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Tres arqueros juarenses forman parte de la Selección Nacional de México que compite en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco 3D, con sede en Yankton, Dakota del Sur, Estados Unidos.

La representación fronteriza está integrada por Rafael Caro Corpus, Nancy Vicencio y Roberto Escamilla, quienes obtuvieron su lugar después de participar en selectivos nacionales de la especialidad.

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El campeonato reúne a especialistas de distintos países en un formato de circuito al aire libre, donde las y los competidores disparan a objetivos tridimensionales colocados en escenarios naturales.

Rafael Caro Corpus participa en la modalidad de Arco Tradicional, luego de obtener la medalla de oro en el selectivo nacional realizado en Pachuca, resultado que le permitió integrarse al equipo mexicano.

Nancy Vicencio también compite en Arco Tradicional, tras lograr la medalla de plata en el certamen nacional y asegurar su clasificación para representar a México en la justa internacional.

Roberto Escamilla participa en la modalidad Barebow y llega al campeonato con experiencia internacional, además de su antecedente como medallista de plata panamericano.

Para Escamilla, Yankton 2026 representa su tercer Campeonato Mundial consecutivo, luego de competir en Terni, Italia, en 2022, y en Eslovenia, en 2024.

El formato 3D exige a las y los atletas recorrer escenarios naturales y calcular distancias no reveladas hacia objetivos volumétricos que simulan animales, lo que demanda precisión, control técnico y lectura del terreno.

De acuerdo con el calendario de competencia, las jornadas de clasificación iniciaron el martes 29 de septiembre y continuaron este miércoles 30, para posteriormente dar paso a las rondas eliminatorias.

La participación de los tres arqueros juarenses refleja la presencia de Ciudad Juárez en competencias internacionales de tiro con arco, así como la continuidad de atletas locales en procesos de alto rendimiento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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