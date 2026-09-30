Seleccionan a Ciudad Juárez para participar en Circuito Urbano MCC 2026

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La ciudad formará parte de la agenda regional de Octubre Urbano impulsada por ONU-Habitat en México, Cuba y Centroamérica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez fue seleccionada para participar en el Circuito Urbano MCC 2026, iniciativa de ONU-Habitat que integra actividades de Octubre Urbano en México, Cuba y Centroamérica.

Yesenia Arleth Hidalgo González, coordinadora de Resiliencia del Municipio, informó que las actividades seleccionadas de Ciudad Juárez formarán parte de la programación del primer Circuito Urbano MCC durante octubre.

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La agenda será difundida a través de los canales de ONU-Habitat y del portal global de Octubre Urbano, lo que permitirá dar visibilidad regional a las acciones desarrolladas en el municipio.

Este año, el Circuito Urbano se realiza bajo el tema “De la vivienda a la ciudad: itinerarios colectivos para un hábitat resiliente”, con una programación orientada a analizar retos y oportunidades de las ciudades de la región.

Hidalgo González señaló que la participación de Ciudad Juárez permitirá compartir experiencias en materia de resiliencia urbana, movilidad, sostenibilidad, participación ciudadana y construcción colectiva del territorio.

La funcionaria explicó que la inclusión de la ciudad en esta agenda internacional permitirá mostrar proyectos y acciones impulsadas desde el Municipio para atender desafíos urbanos y fortalecer la capacidad de adaptación de la comunidad.

Las actividades seleccionadas se integrarán a una programación regional enfocada en el intercambio de experiencias y conocimiento entre ciudades, con el objetivo de impulsar soluciones urbanas desde una perspectiva colaborativa.

El Municipio destacó que la participación en el Circuito Urbano MCC 2026 representa una oportunidad para posicionar a Ciudad Juárez dentro de conversaciones internacionales sobre hábitat, resiliencia y desarrollo urbano sostenible.

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