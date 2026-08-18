Lleva Educación Vial módulo preventivo a empresa APTIV en Ciudad Juárez

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Agentes informaron a personal de la maquiladora sobre los riesgos de conducir bajo los influjos del alcohol.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El área de Educación Vial, de la Coordinación General de Seguridad Vial, llevó un módulo informativo a la empresa maquiladora APTIV, ubicada en la avenida Antonio J. Bermúdez y Acequia Madre.

La actividad tuvo como objetivo generar conciencia entre las y los colaboradores sobre los riesgos y consecuencias de conducir bajo los influjos del alcohol.

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Durante la jornada, agentes de Educación Vial dialogaron con personal de la compañía y distribuyeron volantes informativos sobre las acciones que realiza la corporación para prevenir incidentes viales.

Como parte de las dinámicas, se utilizaron lentes que simulan los efectos de una persona en estado de ebriedad, con el propósito de que las y los participantes dimensionaran el peligro de manejar alcoholizados.

La Coordinación General de Seguridad Vial informó que las empresas interesadas en recibir este tipo de apoyo pueden solicitarlo a través de los teléfonos 656 737 0334 y 656 737 0335.

También pueden acudir directamente a las instalaciones de Educación Vial, ubicadas sobre la avenida Heroico Colegio Militar, casi esquina con avenida Universidad, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La corporación señaló que estas acciones forman parte de la campaña permanente “Por una mejor cultura vial”, orientada a disminuir incidentes, fomentar la responsabilidad y fortalecer la prevención en las vialidades de Ciudad Juárez.

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