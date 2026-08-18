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Impulsa SSPM acciones de prevención y bienestar en empresa APTIV

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POR Redacción ADN / Agencias
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La corporación llevó módulos informativos, actividades con la unidad K-9 y un taller de risoterapia para personal de la maquiladora.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizó una jornada de prevención, seguridad y bienestar en las instalaciones de la empresa APTIV, ubicada en el Parque Industrial Antonio J. Bermúdez.

Las actividades fueron desarrolladas por personal de las áreas de Prevención Social, Trabajo Social y CEMATH, con el objetivo de acercar herramientas informativas y de atención a la comunidad laboral.

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Durante la jornada se instalaron módulos enfocados en seguridad para la mujer y salud mental para el hombre, donde se abordaron temas relacionados con violencia de género, violencia familiar y relaciones saludables.

La corporación informó que uno de los mensajes dirigidos a los trabajadores fue “Hombre, ¿te gustaría mejorar tu manera de relacionarte? ¡Esto puede interesarte!”, con el propósito de promover la reflexión sobre conductas de convivencia y prevenir situaciones de violencia.

Como parte de las actividades, elementos municipales realizaron un recorrido al interior de la empresa con cuatro ejemplares de la unidad K-9 y sus manejadores.

La dinámica permitió acercar a las y los trabajadores a las labores preventivas que realizan los binomios caninos de la SSPM en distintas acciones de seguridad.

También se impartió un taller de risoterapia a cargo de Ricardo Machado, en el que participaron alrededor de 20 personas, como parte de una actividad orientada al bienestar emocional, la convivencia y el manejo positivo de las emociones.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal señaló que estas acciones forman parte del trabajo permanente de prevención y proximidad social que realiza en distintos sectores de la comunidad.

La corporación reiteró que continuará impulsando actividades enfocadas en la prevención de la violencia, la salud emocional y el fortalecimiento de relaciones más saludables entre la ciudadanía.

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