Transformación con resultados

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Con nuestro registro en la Ciudad de México como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua inicia una nueva etapa de recorridos por nuestro estado. El propósito es el mismo, el que ha guiado mi trayectoria en el servicio público: escuchar a la gente, recorrer cada región y construir soluciones a partir de las necesidades reales de nuestro pueblo.

Estoy convencido de que Chihuahua merece una transformación que llegue a todos los rincones del estado. Durante años, muchos municipios han enfrentado rezagos importantes y una evidente falta de atención. Esa realidad sólo puede cambiar con cercanía, trabajo permanente y una visión que coloque a las personas en el centro de las decisiones públicas.

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Por ello esta etapa es una oportunidad para dialogar con las y los chihuahuenses, conocer de primera mano los retos de cada región y compartir una experiencia de gobierno que ha demostrado que es posible obtener resultados cuando se administra con responsabilidad y se trabaja en coordinación con todos los órdenes de gobierno.

Ciudad Juárez es muestra de ello. En materia de seguridad, uno de los mayores desafíos del estado, ahí logramos que la ciudad dejara de ubicarse entre las más violentas del país, del 5o lugar pasamos al 25o gracias a una estrategia basada en coordinación con el Gobierno de México, inversión en tecnología, mejor equipamiento y dignificación de nuestros cuerpos policiacos. Los resultados demuestran que sí es posible avanzar con mucho trabajo y coordinación.

Lo mismo ocurre en otros rubros. La rehabilitación de más de 700 escuelas, la construcción de nueva infraestructura deportiva, importantes obras viales como el Distribuidor Talamás Camandari, la modernización histórica del alumbrado público y muchas otras acciones fueron posibles sin contratar un solo peso de deuda. Esa ha sido una forma distinta de gobernar: con disciplina financiera, planeación y compromiso con la ciudadanía.

Nada de esto habría sido posible sin una relación institucional sólida con el Gobierno Federal y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La coordinación entre gobiernos permitió que los programas, las inversiones y las oportunidades lleguen directamente a quienes más las necesitan. Lo he dicho siempre: esa colaboración siempre produce mejores resultados que la confrontación política.

Esa misma visión debe permear en todo Chihuahua. Creo firmemente que nuestro estado puede aprovechar mucho mejor su enorme potencial si privilegiamos el diálogo, la coordinación y el trabajo conjunto por encima de las diferencias partidistas. La gente espera soluciones, no disputas políticas.

Iniciamos esta nueva etapa con entusiasmo y con la certeza de que la experiencia, el trabajo y los resultados son la mejor carta de presentación. Seguiremos recorriendo cada municipio porque estamos convencidos de que la transformación también debe construirse escuchando, caminando al lado de la gente y ofreciendo resultados que mejoren la vida de las familias chihuahuenses.

Cruz Pérez Cuéllar Abogado y político mexicano de larga trayectoria, quien actualmente se desempeña como Presidente Municipal de Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.