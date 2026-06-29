Inicia JMAS reposición de drenaje sanitario en la colonia Satélite

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La obra contempla el reemplazo de 271 metros de tubería y beneficiará a cerca de 2 mil habitantes; concluirá el 1 de agosto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez inició los trabajos de reposición de la tubería del drenaje sanitario sobre la calle Neptuno, como parte del proyecto de rehabilitación de la red sanitaria en la colonia Satélite, que beneficiará de manera directa a alrededor de 2 mil habitantes.

La supervisora de obra, Flor Pérez, informó que los trabajos se programaron durante el periodo vacacional para reducir las afectaciones a la circulación vehicular y a la comunidad escolar, debido a que la obra requiere el cierre de dos carriles de la vialidad.

“El colector existente ya concluyó su vida útil, por lo que se realiza la reposición de la tubería de PVC, material con mayor durabilidad y resistencia, logrando beneficiar a 2 mil habitantes de la colonia Satélite con un mejor servicio de drenaje sanitario”.

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El proyecto contempla la sustitución de 271 metros lineales de tubería de concreto por tubería de PVC de 18 pulgadas, además de la instalación de una línea adicional de ocho pulgadas para conectar las descargas y tomas domiciliarias a la red general, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema y reducir problemas como malos olores.

Actualmente permanecen cerrados dos carriles de la calle Neptuno, mientras que se mantiene habilitado un carril de circulación en cada sentido para permitir el flujo vehicular durante el desarrollo de la obra.

La funcionaria explicó que la rehabilitación integral del drenaje sanitario en la colonia Satélite registra un avance del 48 por ciento e incluye trabajos en las estaciones Lucero, Alsalcia, Guzmán y Bustillos, además del tramo donde actualmente se realizan las labores de reposición.

“Los trabajos se realizan en periodo vacacional para evitar situaciones con el ingreso y salida de la primaria y secundaria que se encuentran en la zona y evitar más tráfico del necesario”.

La JMAS informó que los trabajos iniciaron este lunes y se prevé que concluyan el 1 de agosto, por lo que exhortó a los automovilistas a conducir con precaución y atender la señalización instalada en el área mientras se desarrollan las obras.