Rechaza Suprema Corte de EE.UU. apelación de Trump en caso de E. Jean Carroll

Publicidad - LB2 -

El máximo tribunal dejó firme el fallo que obliga al presidente estadounidense a pagar 5 millones de dólares por abuso sexual y difamación.

Washington, D.C. (ADN/Staff) – La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó revisar la apelación presentada por el presidente Donald Trump contra el veredicto que lo declaró responsable por abuso sexual y difamación en perjuicio de la escritora E. Jean Carroll, con lo que quedó firme la condena que lo obliga a pagar 5 millones de dólares.

El máximo tribunal decidió no admitir el recurso promovido por la defensa de Trump, luego de que una corte federal de apelaciones confirmara el fallo emitido en 2023 por un jurado en Nueva York. La resolución de la Suprema Corte se emitió sin ofrecer una explicación pública, como ocurre habitualmente en este tipo de decisiones.

- Publicidad - HP1

La defensa del mandatario argumentó que el juicio fue injusto debido a que el juez permitió que el jurado conociera testimonios y evidencia relacionados con otras acusaciones de conducta sexual inapropiada, planteamiento que ya había sido rechazado por instancias judiciales inferiores.

El caso deriva de la denuncia presentada por E. Jean Carroll, quien sostuvo que Trump la agredió sexualmente en una tienda departamental de Nueva York a mediados de la década de 1990 y posteriormente la difamó al negar públicamente los hechos y desacreditar sus acusaciones. En mayo de 2023, un jurado civil determinó que el entonces expresidente era responsable de abuso sexual y difamación, aunque no lo encontró responsable de violación conforme a la definición legal aplicable en ese momento en el estado de Nueva York.

Trump reaccionó a la decisión mediante un mensaje en su red social Truth Social, donde calificó el caso como una acción con motivaciones políticas y reiteró que continuará impugnando los procesos legales promovidos por Carroll.

El litigio entre ambas partes aún no concluye por completo. Permanece en proceso una apelación relacionada con una segunda sentencia emitida en 2024, mediante la cual otro jurado ordenó a Trump pagar 83.3 millones de dólares por nuevas declaraciones consideradas difamatorias contra la escritora.

Con información de Reuters.