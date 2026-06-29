Reconoce Marco Bonilla labor comunitaria durante el Día de las Buenas Acciones en Maguarichi

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El alcalde de Chihuahua destacó el trabajo de la Fundación CYDEM y de voluntarios que apoyan a comunidades de la Sierra Tarahumara.

Maguarichi, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, participó en la conmemoración del Día de las Buenas Acciones, donde reconoció la labor de organizaciones civiles y voluntarios que impulsan proyectos sociales en comunidades de la Sierra Tarahumara.

La celebración, organizada por la Fundación CYDEM, reunió a habitantes de distintos municipios serranos para reconocer a personas que realizan trabajo comunitario y fomentar la participación ciudadana mediante actividades de convivencia.

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Durante su intervención, Bonilla afirmó que el altruismo y el servicio a quienes más lo necesitan deben ser principios que orienten tanto a las asociaciones civiles como a los gobiernos.

“Eso debería ser lo más importante para cualquier asociación y para cualquier gobierno”.

El presidente municipal destacó que la identidad de los chihuahuenses se refleja en la capacidad de enfrentar la adversidad y salir adelante mediante el trabajo conjunto, al tiempo que reconoció la labor de la Fundación CYDEM, organización que, dijo, brinda apoyo a alrededor de cinco mil personas de la región serrana en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, el alcalde de Maguarichi, Francisco Manuel Campos, señaló que la coordinación entre autoridades y sociedad civil permite ampliar el alcance de programas dirigidos a las comunidades de la zona y fortalecer los resultados obtenidos.

Como parte del evento, la Fundación CYDEM entregó reconocimientos a Francisco Javier Gaxiola Meraz, director de Desarrollo Rural del municipio de Uruachi; Nicolás Parra González, residente de campo en Maguarichi y Bocoyna; y Florentino Núñez Quezada, director de Desarrollo Rural del municipio de Maguarichi, por su trabajo en beneficio de las comunidades serranas.