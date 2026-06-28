Destaca Sheinbaum impacto de Vivienda para el Bienestar en la economía durante entrega de casas en Chiapas

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La presidenta afirmó que el programa aportará alrededor del 1% del PIB y beneficiará a cerca de 30 millones de personas durante el sexenio.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el programa Vivienda para el Bienestar se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento económico del país, al estimar que aportará alrededor del 1 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) gracias a la generación de empleos vinculados con la construcción de vivienda.

Durante la entrega de 48 viviendas del desarrollo Infonavit Lacantún, así como 401 constancias de finiquito del Fovissste y 503 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) en Tuxtla Gutiérrez, la mandataria destacó que la estrategia habitacional beneficiará a cerca de 30 millones de personas a lo largo de su administración.

“No hay nada más feliz que pueda hacer a la Presidenta y a todo su equipo que ver la alegría en sus caras por recibir el día de hoy una vivienda”.

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La titular del Ejecutivo federal explicó que la construcción de vivienda genera empleos directos para trabajadores del sector y también impulsa actividades económicas asociadas, como transporte, comercio y servicios, lo que fortalece el crecimiento económico nacional.

Sheinbaum señaló que el programa representa una diferencia con los modelos de administraciones anteriores, al sostener que el objetivo es garantizar el acceso a una vivienda digna como parte de una política pública con enfoque social.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Chiapas se destinarán 42 mil millones de pesos para construir 70 mil viviendas durante el sexenio, de las cuales aproximadamente la mitad ya se encuentra contratada.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, indicó que a nivel nacional existen 420 desarrollos habitacionales en 31 estados, que contemplan 475 mil viviendas, de las cuales 190 mil ya se encuentran en construcción. Añadió que hasta el momento se han entregado 3 mil 600 viviendas y que durante julio iniciará la entrega de otras 5 mil, además de la apertura de 18 nuevos fraccionamientos.

En el caso de Chiapas, precisó que el Infonavit proyecta construir 34 mil viviendas, con una inversión superior a 20 mil millones de pesos, de las cuales 19 mil 500 ya fueron contratadas y otras 3 mil 800 iniciarán su proceso de contratación en los próximos días.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció el respaldo del Gobierno de México para ampliar el acceso a la vivienda en la entidad, mientras que el beneficiario Miguel Ángel Ramírez Trujillo agradeció la entrega de su casa, al considerar que representa una oportunidad para brindar un patrimonio a su familia.