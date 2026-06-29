Anuncia CRT calendario para vincular líneas de prepago; suspenderán servicio a quienes no cumplan

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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que las fechas límite dependerán del último dígito del número telefónico.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció el calendario oficial para que los usuarios de líneas de prepago vinculen su número telefónico a su identidad, proceso que se realizará entre agosto y diciembre de este año conforme al último dígito de cada línea.

El organismo informó que hasta el momento se han vinculado 63 millones de líneas telefónicas, de las cuales 40.2 millones corresponden a prepago y 22.8 millones a pospago, estas últimas ya asociadas a una persona desde su contratación, por lo que no requieren realizar un trámite adicional.

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La CRT explicó que el objetivo de esta medida es eliminar el anonimato en el uso de teléfonos móviles, con la finalidad de dificultar la comisión de delitos como fraude y extorsión. Con ello, México se suma a los 166 países que exigen la identificación de los usuarios al adquirir o utilizar una línea telefónica.

“Por seguridad de todas y todos, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”.

Las fechas límite para completar el registro serán determinadas por el último dígito del número telefónico, conforme al calendario publicado por la Comisión. Una vez vencido el plazo correspondiente, las compañías telefónicas dispondrán de 72 horas antes de suspender el servicio de las líneas que no hayan sido vinculadas.

En caso de suspensión, los usuarios únicamente podrán realizar llamadas a los servicios de emergencia, líneas de atención ciudadana y a su empresa telefónica, además de recibir alertas por sismos. La CRT indicó que el servicio completo de llamadas, mensajes y datos móviles será restablecido una vez concluido el proceso de vinculación.

El organismo precisó que el trámite no será realizado por el Gobierno de México, sino directamente por las empresas de telefonía móvil, las cuales únicamente asociarán el nombre y la CURP del usuario al número telefónico, eliminando cualquier imagen u otra información utilizada durante el proceso de registro.

Asimismo, recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las autoridades únicamente podrán solicitar información sobre una línea telefónica a las compañías cuando exista una investigación formal y mediante los procedimientos legales correspondientes.

ÚLTIMO DÍGITO FECHA LÍMITE 0 15 de agosto de 2026 1 31 de agosto de 2026 2 15 de septiembre de 2026 3 30 de septiembre de 2026 4 15 de octubre de 2026 5 31 de octubre de 2026 6 15 de noviembre de 2026 7 30 de noviembre de 2026 8 15 de diciembre de 2026 9 31 de diciembre de 2026

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#BoletínInformativo📣 La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas. Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico. Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026