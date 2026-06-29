Invita Gobierno del Estado a Congreso Nacional de Nutrición en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El encuentro reunirá a más de 900 participantes y dejará una derrama económica estimada superior a 9 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a profesionales de la nutrición, estudiantes y personal del sector salud a participar en el Primer Congreso Nacional de Nutrición “Unidos por la Nutrición de México”, que tendrá como sede Ciudad Juárez del 10 al 12 de agosto.

El encuentro se realizará en el Teatro Gracia Pasquel, ubicado en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con actividades programadas a partir de las 9:00 horas.

- Publicidad - HP1

La coordinadora del Buró de Convenciones en Ciudad Juárez, Marisol Mendoza, informó que se espera la asistencia de más de 900 participantes de distintos estados del país, lo que generará una derrama económica superior a 9 millones de pesos para los sectores hotelero, restaurantero, comercial y de servicios.

El programa contempla más de 17 ponencias y seis talleres especializados sobre nutrición clínica, obesidad, bancos de alimentos, enfermedad renal, manejo higiénico de alimentos, inteligencia artificial aplicada al ejercicio profesional y estrategias de comunicación en redes sociales.

La presidenta del Colegio Estatal de Profesionales de la Nutrición de Chihuahua, Livier Picazo, destacó que este tipo de encuentros fortalecen el intercambio académico y posicionan a Ciudad Juárez como sede de congresos especializados.

Las personas interesadas podrán registrarse mediante el enlace difundido por la Federación Nacional de Colegios y Asociaciones de Nutriólogos en México.