Abre Gobierno del Estado consulta ciudadana para definir proyectos del Parque Central

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El primer Foro Ciudadano reunió propuestas de usuarios y plantea avanzar hacia un esquema de presupuesto participativo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado realizó el primer Foro Ciudadano del Parque Central con el propósito de incorporar la participación de las y los usuarios en la definición de proyectos y acciones para este espacio público.

Durante el encuentro, encabezado por el coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, se presentaron los avances alcanzados durante los últimos siete meses de administración en áreas como conservación ambiental, deporte, operación, organización de eventos y comunicación social.

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Además de conocer los resultados de la gestión, las personas asistentes expusieron inquietudes y presentaron propuestas para mejorar el funcionamiento y desarrollo del parque, con la intención de que las futuras decisiones respondan a las necesidades de quienes utilizan el recinto de manera cotidiana.

“Este tipo de encuentros fortalece la transparencia, la cercanía con la comunidad y la construcción conjunta de proyectos que permitirán consolidar al Parque Central como el principal espacio de convivencia, recreación y encuentro para las familias juarenses”, expresó Rafael Butchart.

Entre los temas sometidos a la participación ciudadana destacan la creación de una nueva identidad gráfica para el Parque Central y el proyecto de intervención del espacio que anteriormente ocupaban las jirafas Modesto y Benito.

La administración del recinto informó que este foro representa el inicio de un esquema permanente de participación ciudadana y que el objetivo es avanzar hacia la implementación de un presupuesto participativo, mediante el cual las y los usuarios puedan contribuir en la definición de proyectos e inversiones para los próximos años.

Con esta estrategia, el Gobierno del Estado busca fortalecer la toma de decisiones compartida y consolidar al Parque Central como uno de los principales espacios de convivencia y recreación para las familias de Ciudad Juárez.