Aplicará Estado vacunas antirrábicas gratuitas para perros y gatos en Juárez

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La jornada será este sábado 1 de agosto en tres módulos del Distrito de Salud II, de 8:30 a 13:00 horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Distrito de Salud II Juárez, realizará este sábado 1 de agosto una jornada gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos en distintos puntos de la ciudad.

La actividad se llevará a cabo de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, con el propósito de proteger a las mascotas contra la rabia y reforzar las medidas de prevención en la comunidad.

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Los módulos de atención estarán instalados en el Conalep II, ubicado en las calles Ajenjo y Candelilla, en la colonia Infonavit Aeropuerto.

También se aplicarán vacunas en la Escuela Primaria Federal Oscar Flores Sánchez, localizada en el cruce de las calles Copaiba y Avena, en la colonia Ampliación Aeropuerto.

El tercer punto de vacunación será la Primaria Adolfo López Mateos, ubicada en la calle Morelia, en la colonia Del Real.

El médico veterinario del Distrito de Salud II Juárez, Luis Soon, informó que se recomienda aplicar la vacuna a perros y gatos desde el primer mes de edad, con un refuerzo a partir de los tres meses.

Posteriormente, la dosis debe aplicarse nuevamente al cumplir un año, como parte del esquema preventivo para mantener protegidos a los animales de compañía.

La autoridad sanitaria destacó que la vacunación es totalmente gratuita y representa la principal herramienta para prevenir la rabia en mascotas.

El Distrito de Salud II señaló que esta medida también contribuye a proteger a las familias y a la comunidad, al reducir riesgos asociados a una enfermedad que puede afectar tanto a animales como a personas.

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