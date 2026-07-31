Ofrece Estado talleres gratuitos de actuación y musicalización en Juárez

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Las capacitaciones se realizarán del 10 al 14 de agosto en el Centro Cultural Paso del Norte para mayores de 15 años.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, anunció la realización de talleres gratuitos de actuación y musicalización escénica dirigidos a la comunidad artística de Ciudad Juárez.

Las actividades se llevarán a cabo del 10 al 14 de agosto en el Centro Cultural Paso del Norte, como parte del programa permanente de capacitación de la dependencia estatal.

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La subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, Brenda Rodríguez, informó que el objetivo es fortalecer la formación y profesionalización de las y los artistas, además de brindar herramientas para el desarrollo de nuevos proyectos escénicos en la región.

El taller de actuación será impartido por Bárbara Juárez, quien abordará temas relacionados con el conocimiento del cuerpo, la observación e imitación de lo cotidiano, el objetivo en escena y la mirada activa.

La capacitación también incluirá técnicas básicas de actuación e improvisación, con el propósito de fortalecer las habilidades interpretativas de las personas participantes.

El taller de musicalización escénica estará a cargo de Ángel Chacón, quien ofrecerá una introducción a la sonorización, el diseño de atmósferas y efectos sonoros, así como terminología básica del sonido.

Durante esta capacitación se revisará la aplicación práctica de recursos sonoros y el uso creativo del audio en proyectos escénicos, con enfoque en herramientas útiles para montajes y propuestas artísticas.

Ambos talleres estarán dirigidos a personas mayores de 15 años y serán totalmente gratuitos. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de las redes sociales oficiales de la Subsecretaría de Cultura Zona Norte.

La dependencia también recordó que el próximo 3 de agosto, a las 19:00 horas, se presentará la obra “Días Negros” en el Teatro Experimental Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

La función forma parte del programa “Lunes, ¡a escena!”, iniciativa que busca promover el talento escénico y acercar la oferta cultural a la ciudadanía juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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