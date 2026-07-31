Invita Turismo a eventos culturales, deportivos y de aventura este fin de semana

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Guachochi, Aldama, Cuauhtémoc, Santa Bárbara, Cusihuiriachi, Casas Grandes y Santa Isabel tendrán actividades.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo invitó a la ciudadanía a disfrutar de los eventos turísticos, culturales y deportivos programados para este fin de semana en distintos municipios del estado.

Las actividades forman parte de la agenda del Festival Internacional de Turismo de Aventura Chihuahua 2026 y del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!”, iniciativas orientadas a fortalecer la promoción de destinos y generar beneficios económicos en las comunidades.

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Como parte del calendario oficial del FITA Chihuahua 2026, que este año celebra su 30 aniversario, el Pueblo Mágico de Guachochi será sede de Waru Norawa, un recorrido de vehículos Jeep 4×4 que se realizará del 31 de julio al 2 de agosto.

La ruta llevará a las y los participantes por caminos de montaña, bosques y paisajes de la Sierra Tarahumara, en una experiencia enfocada en la convivencia, la naturaleza y el turismo de aventura.

El 2 de agosto, el municipio de Aldama recibirá la décima edición de Picacho Trail Run, competencia pedestre que reunirá a corredores de distintas localidades en senderos y caminos naturales.

Ese mismo día, la comunidad de Casa Colorada, en el municipio de Cuauhtémoc, será sede del Reto Casa Colorada, competencia de ciclismo de montaña dirigida a participantes que buscan poner a prueba su resistencia y habilidad.

En Santa Bárbara continuará hasta el 2 de agosto el XXXVI Encuentro Santabarbarino, celebración que incluye actividades culturales, artísticas y tradicionales, además de feria artesanal, gastronomía regional, música, danzas, caminatas y la tradicional lunada.

Del 31 de julio al 2 de agosto, Cusihuiriachi celebrará la segunda edición de Expo Cusi 2026, con exposición ganadera y comercial, pabellón gastronómico de carne y vino, conciertos, certamen de belleza y subasta de sementales.

El 1 de agosto, Casas Grandes Pueblo Mágico será sede de la Tercera Fiesta de la Vendimia del Valle de Paquimé, encuentro enoturístico con productores de vino, gastronomía regional, artesanos y artistas locales, degustaciones, catas guiadas y música en vivo.

También el 1 de agosto, Santa Isabel celebrará la Fiesta de la Vendimia VOLV, con pisado de uvas, degustación de vinos, gastronomía, música en vivo, rodeo y dinámicas relacionadas con la cultura vitivinícola de la región.

La Secretaría de Turismo informó que el Encuentro Santabarbarino, Expo Cusi 2026, la Fiesta de la Vendimia del Valle de Paquimé y la Fiesta de la Vendimia VOLV forman parte de “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!”, programa que promueve encuentros con identidad turística y tradiciones regionales.

La dependencia invitó a consultar los calendarios oficiales y las redes sociales de Turismo de Chihuahua, Chihuahua es para ti y FITA Chihuahua para conocer más detalles sobre estos y otros eventos programados en la entidad.

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