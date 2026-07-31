Expande Inventec operaciones en Ciudad Juárez con inversión de 450 mdd

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La empresa generará hasta 6 mil empleos de alto valor con un nuevo proyecto vinculado a tecnología avanzada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La empresa Inventec colocó la primera piedra de su nuevo proyecto de expansión en Ciudad Juárez, con una inversión de 450 millones de dólares y la expectativa de generar hasta 6 mil empleos de alto valor en la región.

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico acompañó a la compañía durante el arranque del proyecto, que forma parte de la estrategia estatal para atraer y consolidar inversiones en sectores de alta especialización.

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En representación de la gobernadora Maru Campos, el titular de la SIDE, Ulises Fernández, señaló que la decisión de una empresa ya instalada de continuar su crecimiento refleja confianza en las condiciones que ofrece Chihuahua para invertir y permanecer.

“Una reinversión refleja confianza, pero también resultados. Significa que una empresa encontró talento, competitividad y certeza para seguir apostando por una comunidad y por su futuro”.

Fernández afirmó que, desde el inicio de la actual administración estatal, se ha trabajado para generar condiciones que permitan a las empresas invertir con confianza, ampliar sus operaciones y fortalecer su presencia en Chihuahua.

El funcionario destacó que esta expansión confirma la consolidación de Ciudad Juárez como un punto estratégico dentro de las cadenas globales de valor, particularmente en sectores vinculados con tecnología avanzada.

Inventec participa en áreas de alta especialización como inteligencia artificial, servidores de alto desempeño y tecnología relacionada con semiconductores, sectores considerados clave para la competitividad industrial.

“Esta expansión demuestra que esa visión compartida está dando resultados”.

La compañía se suma a las empresas que han fortalecido sus operaciones en Chihuahua dentro de un ecosistema basado en talento especializado, certeza jurídica, finanzas públicas responsables y colaboración permanente con el sector productivo.

Durante el evento, Fernández reconoció a directivos globales y regionales de Inventec, así como a representantes de empresas vinculadas al proyecto, por mantener y ampliar la alianza productiva con Chihuahua.

El Gobierno del Estado señaló que la expansión de Inventec impulsará la economía regional y contribuirá a la generación de oportunidades laborales especializadas para las y los habitantes de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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