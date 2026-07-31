Concluye DIF Estatal entrega de auxiliares auditivos y lentes en Chihuahua

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La jornada benefició a personas de 12 municipios de la región centro y cerró un recorrido de apoyos por todo el estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El DIF Estatal concluyó este viernes la jornada estatal de entrega de auxiliares auditivos y lentes graduados, con más de 600 apoyos distribuidos en la región centro de Chihuahua.

La entrega benefició a personas de 12 municipios y formó parte de un recorrido realizado durante dos semanas por distintas regiones del estado, con el propósito de acercar apoyos funcionales a personas con problemas de audición o visión.

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De acuerdo con el organismo, la jornada estatal permitió distribuir en total más de 1,500 auxiliares auditivos y cerca de 1,000 lentes graduados en la entidad.

La primera etapa se efectuó la semana pasada en Ciudad Juárez, donde se otorgaron más de 200 apoyos. Posteriormente, las brigadas continuaron en Ascensión y Guerrero, para después trasladarse a la zona serrana, con sedes en Bocoyna y Urique, en Bahuichivo.

Durante esta semana también se atendieron las sedes de Guachochi, Balleza, Jiménez y Meoqui, hasta concluir este viernes en la capital del estado.

En cada punto de atención se adaptaron, en promedio, 200 artículos entre auxiliares auditivos y lentes, aunque la cifra varió conforme a la demanda de cada región.

En la jornada de cierre fueron atendidos beneficiarios de Cuauhtémoc, Aquiles Serdán, Santa Isabel, Ojinaga, Aldama, Belisario Domínguez, Coyame, Satevó, San Francisco de Borja, Riva Palacio y Nonoava.

La presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, encabezó la entrega y destacó que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias mediante apoyos funcionales oportunos.

“Cada acción y programa se diseña con el objetivo de garantizar que las familias de Chihuahua tengan acceso real y oportuno a servicios que mejoren su calidad de vida”.

Galván Antillón señaló que las jornadas fueron resultado de la coordinación entre el DIF Estatal y la Beneficencia Pública, así como del compromiso de llevar servicios y equipamiento a comunidades que más lo requieren.

Las entregas contaron con la participación de especialistas audiólogos, quienes realizaron en sitio los ajustes necesarios a cada auxiliar auditivo para garantizar su correcto funcionamiento y una mejor adaptación para cada usuario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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