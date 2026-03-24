Invitan a bazar “Umuki Natepia” para impulsar emprendimiento femenino en Juárez

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Más de 50 expositoras participarán en evento con causa en el Centro Histórico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, anunció la realización del bazar con causa “Umuki Natepia: Encuentro de Mujeres”, enfocado en promover el talento local y fortalecer el emprendimiento femenino.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en la explanada del Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO), ubicado en la zona Centro, frente a la Gran Plaza Juan Gabriel.

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De acuerdo con autoridades, participarán más de 50 expositoras, quienes ofrecerán productos como artesanías, joyería, ropa, repostería, artículos de belleza y gastronomía tradicional.

El bazar también incluirá actividades para toda la familia, como música en vivo, danza folclórica, rifas y espacios recreativos para niñas y niños, con el objetivo de fomentar la convivencia comunitaria.

“Este evento busca impulsar el talento local y fortalecer el emprendimiento de las mujeres”, informaron autoridades.

Asimismo, se destacó la participación de mujeres de pueblos originarios, incluyendo comunidades rarámuris, mixtecas, purépechas y chinantecas, quienes compartirán sus productos y tradiciones.

El evento es organizado en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres, el CEMPO y regidores del Ayuntamiento, como parte de las actividades del mes de la mujer.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a asistir y apoyar el consumo local, al señalar que estas iniciativas contribuyen al desarrollo económico y bienestar de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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