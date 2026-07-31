Realiza Estado jornada de reforestación en Cerradas del Parque III

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La Secretaría de Desarrollo Rural plantó más de 50 árboles y realizó labores de limpieza en un parque del fraccionamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, llevó a cabo una jornada de reforestación en el fraccionamiento Cerradas del Parque III, donde fueron plantados más de 50 árboles.

La intervención tuvo como objetivo mejorar las condiciones de los espacios públicos del sector y ofrecer a las familias áreas más agradables para la convivencia y el esparcimiento.

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Miguel Núñez Nava, enlace regional de la Secretaría de Desarrollo Rural, informó que durante la jornada también se realizaron labores de limpieza en el parque del fraccionamiento.

El funcionario explicó que la reforestación se efectuó en atención a una solicitud presentada por vecinas y vecinos de Cerradas del Parque III, como parte del trabajo de la dependencia para atender peticiones comunitarias.

Entre las especies plantadas se encuentran palma cónica, tuyas, encinos, moros, palo verde y árboles frutales de granado, seleccionadas por su adaptación a las condiciones climáticas de la región.

La Secretaría de Desarrollo Rural señaló que este tipo de acciones busca contribuir al mejoramiento de los entornos urbanos, fomentar el cuidado del medio ambiente y fortalecer la participación ciudadana en la conservación de áreas verdes.

Núñez Nava indicó que la intención es que las familias cuenten con espacios más atractivos para realizar actividades al aire libre y convivir en mejores condiciones dentro de su comunidad.

El Gobierno del Estado reiteró que continuará atendiendo solicitudes orientadas al rescate y fortalecimiento de espacios públicos en Ciudad Juárez, mediante acciones de reforestación, limpieza y mejoramiento ambiental.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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