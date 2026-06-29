Clausura Gobernación Estatal 15 establecimientos por irregularidades en venta de alcohol

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Ciudad Juárez concentró 10 de las 15 sanciones aplicadas durante la última semana por incumplimientos a la Ley de Alcoholes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Subsecretaría de Gobernación Estatal realizó 258 inspecciones a establecimientos con licencia para la venta y comercialización de bebidas alcohólicas del 22 al 28 de junio, como resultado de las cuales fueron clausurados 15 negocios en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con la dependencia, Ciudad Juárez concentró el mayor número de sanciones con 10 clausuras, seguida de Chihuahua capital con cuatro y Nuevo Casas Grandes con una.

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Las revisiones tuvieron como objetivo verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de venta de bebidas alcohólicas, por lo que la autoridad exhortó a las y los propietarios de estos establecimientos a mantener en regla sus permisos y operaciones para evitar sanciones administrativas.

En Ciudad Juárez fueron clausurados seis salones de eventos, entre ellos Terraza Sin Denominación —en tres establecimientos distintos—, Terraza Pollito Mojado, Terraza La Cachorra y Terraza Moscú, todos por operar sin el permiso correspondiente.

Asimismo, fueron sancionados la cantina Club Niza por falta de revalidación, la licorería Súper Six Gaby por violación de giro, el centro recreativo El Camino y la cantina Club Brasil, ambos por operar fuera del horario permitido.

En la ciudad de Chihuahua las clausuras correspondieron a la tienda de abarrotes Javi y Súper Six Acequias, por falta de revalidación anual; el salón de fiestas Ay Ay Ay, por operar fuera de horario, y el salón de eventos Amalia Jardín, por operar sin permiso.

En Nuevo Casas Grandes, la autoridad clausuró la tienda de abarrotes Carnicería La Ranchera por violación de giro.

La Subsecretaría de Gobernación informó que estos operativos continuarán de manera permanente para supervisar el cumplimiento de la Ley de Alcoholes y garantizar que los establecimientos operen conforme a la normatividad vigente.