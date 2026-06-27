Acerca Estado servicios de salud y atención integral a más de 4 mil familias en Oasis Revolución

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La estrategia “Cuenta Conmigo” reunió atención médica, trámites gubernamentales y mejoramiento urbano en una jornada realizada en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Más de 4 mil habitantes de la colonia Oasis Revolución accedieron de manera gratuita a servicios médicos, trámites gubernamentales y acciones de mejoramiento urbano durante la quinta edición de la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” 2026, organizada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud.

La jornada se desarrolló en el Centro Deportivo GazProOasis, donde las dependencias estatales instalaron módulos de atención para acercar diversos programas y servicios a la población. En materia de salud se ofrecieron 19 servicios, entre ellos afiliación a MediChihuahua, vacunación, consultas médicas, entrega de medicamentos, atención en salud mental, orientación nutricional y detección de enfermedades cardiometabólicas, además de otras acciones preventivas.

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Las familias asistentes también realizaron diversos trámites oficiales, como la renovación de licencias de conducir, la expedición gratuita de actas de nacimiento y cartas de no antecedentes penales. Asimismo, pudieron acceder a convenios y descuentos ofrecidos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), con el propósito de facilitar la atención gubernamental en un solo espacio.

“Estas jornadas permiten acercar los servicios de salud a las colonias que más lo requieren, fortalecen la prevención y facilitan el acceso oportuno a la atención médica para las familias juarenses”, señaló la subdirectora del Distrito de Salud II Juárez, Araceli García.

Como parte de la estrategia estatal “En tu Colonia, Cuenta Conmigo”, también se realizaron trabajos de bacheo, reparación de cordones y banquetas, además de acciones de rehabilitación en parques, escuelas y espacios públicos para mejorar las condiciones del entorno urbano.

El representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz, informó que estas acciones buscan fortalecer la atención ciudadana mediante la mejora de la infraestructura comunitaria y la recuperación de espacios públicos.

El Gobierno del Estado informó que continuará llevando esta estrategia a distintos sectores de Ciudad Juárez con el objetivo de fortalecer la prevención en salud, ampliar el acceso a servicios públicos y mejorar la calidad de vida de las familias fronterizas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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