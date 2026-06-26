Publicará SEyD resultados de ingreso a Educación Básica el 29 de junio

Las familias podrán consultar la escuela asignada para el ciclo escolar 2026-2027 a través del Sistema de Información Educativa.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que los resultados del proceso de ingreso a planteles públicos de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 estarán disponibles a partir de las 10:00 horas del próximo lunes 29 de junio.
Las madres, padres de familia y tutores podrán consultar el plantel asignado mediante el portal público del Sistema de Información Educativa (SIE), donde se publicarán los resultados del proceso de asignación.
La dependencia explicó que la distribución de lugares se realizó con base en criterios de prioridad, entre ellos la atención a aspirantes con necesidades educativas especiales, la existencia de hermanos inscritos en el plantel solicitado, la cercanía del domicilio, el centro de trabajo de la madre, padre o tutor y la disponibilidad para la población en general.
“Los lugares se distribuyeron con base en criterios de prioridad”, informó la Secretaría de Educación y Deporte.
El proceso de inscripción y entrega de documentos se llevará a cabo directamente en los planteles asignados el jueves 2 de julio, de acuerdo con el calendario establecido por la dependencia estatal.
Durante el proceso de preinscripción se registraron 122 mil 792 solicitudes en todo el estado, de las cuales 343 corresponden a Educación Inicial, 31 mil 128 a Preescolar, 39 mil 400 a Primaria y 51 mil 921 a Secundaria.
Para resolver dudas o solicitar información adicional, la SEyD puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 614 429 3300, extensiones 12241 y 15650, así como el correo electrónico [email protected].
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