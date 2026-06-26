Publicará SEyD resultados de ingreso a Educación Básica el 29 de junio

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Las familias podrán consultar la escuela asignada para el ciclo escolar 2026-2027 a través del Sistema de Información Educativa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que los resultados del proceso de ingreso a planteles públicos de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 estarán disponibles a partir de las 10:00 horas del próximo lunes 29 de junio.

Las madres, padres de familia y tutores podrán consultar el plantel asignado mediante el portal público del Sistema de Información Educativa (SIE), donde se publicarán los resultados del proceso de asignación.

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La dependencia explicó que la distribución de lugares se realizó con base en criterios de prioridad, entre ellos la atención a aspirantes con necesidades educativas especiales, la existencia de hermanos inscritos en el plantel solicitado, la cercanía del domicilio, el centro de trabajo de la madre, padre o tutor y la disponibilidad para la población en general.

“Los lugares se distribuyeron con base en criterios de prioridad”, informó la Secretaría de Educación y Deporte.

El proceso de inscripción y entrega de documentos se llevará a cabo directamente en los planteles asignados el jueves 2 de julio, de acuerdo con el calendario establecido por la dependencia estatal.

Durante el proceso de preinscripción se registraron 122 mil 792 solicitudes en todo el estado, de las cuales 343 corresponden a Educación Inicial, 31 mil 128 a Preescolar, 39 mil 400 a Primaria y 51 mil 921 a Secundaria.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, la SEyD puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 614 429 3300, extensiones 12241 y 15650, así como el correo electrónico [email protected].

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