Aplicó Estado 367 vacunas durante jornada en plazas comerciales de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La estrategia de inmunización, realizada en coordinación con Canaco, ha permitido aplicar más de 16 mil dosis en lo que va del año.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Distrito de Salud II Juárez, aplicó 367 dosis del Esquema Nacional de Vacunación durante una jornada realizada el fin de semana en Mi Plaza Libramiento y Plaza Las Américas, con el propósito de ampliar la cobertura de inmunización entre la población.

Los biológicos con mayor demanda fueron la TDPA, que protege contra tétanos, difteria y tosferina, con 63 dosis; la vacuna contra neumococo, con 62 aplicaciones, y la SRP o triple viral, que previene sarampión, rubéola y parotiditis, con 60 dosis.

“De enero a la fecha, se ha logrado inmunizar a 16 mil 593 personas”.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada también se aplicaron vacunas DTP (triple bacteriana), contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), hexavalente, hepatitis B y rotavirus, como parte del esquema nacional de prevención de enfermedades.

Karla Villegas, responsable del Programa de Vacunación, informó que estas jornadas se desarrollan en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y forman parte de una estrategia para acercar los servicios de salud a la población en espacios de alta afluencia.

La funcionaria señaló que de enero a la fecha se han aplicado 16 mil 593 vacunas mediante esta campaña, con el objetivo de incrementar la protección contra enfermedades prevenibles por vacunación entre habitantes de Ciudad Juárez.

“La Secretaría de Salud invita a la población a mantenerse atenta a las próximas jornadas, que se desarrollarán en otros sectores de la ciudad”.

La Secretaría de Salud informó que las jornadas de vacunación continuarán en distintos puntos de Ciudad Juárez e invitó a la población a mantenerse pendiente de las próximas fechas y sedes para completar o iniciar sus esquemas de inmunización.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.