Recibe Distrito de Salud II a 103 pasantes para realizar su servicio social en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Estudiantes de cinco disciplinas de la salud reforzarán la atención médica en unidades del programa MediChihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Secretaría de Salud, a través del Distrito de Salud II, dio la bienvenida a 103 pasantes que realizarán su servicio social durante la promoción agosto 2026, quienes fortalecerán la atención en unidades médicas de Ciudad Juárez.

Los nuevos pasantes provienen de diversas instituciones de educación superior y cursan las carreras de Enfermería, Medicina, Odontología, Terapia Física y Nutrición. Como parte de su incorporación, participaron en un curso de inducción previo al inicio de sus actividades.

“Iniciarán una nueva etapa en su formación profesional, al transitar de la preparación teórica a la práctica clínica, mediante la atención directa de pacientes en los distintos centros de salud.”

- Publicidad - HP1

El director del Distrito de Salud II, Rogelio Covarrubias, destacó la importancia de que las y los estudiantes desempeñen sus funciones con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio, especialmente en la atención de personas que carecen de seguridad social y reciben servicios médicos a través del programa MediChihuahua.

Durante la jornada también se presentó la guía de derechos y obligaciones que regirá el servicio social, documento que establece las responsabilidades, garantías y compromisos que deberán cumplir los pasantes durante el año que permanecerán en las unidades de salud.

La explicación estuvo a cargo de la coordinadora de Enseñanza, Ariadne Sofía Acosta, quien informó sobre las disposiciones que regulan el desempeño de las y los futuros profesionistas durante esta etapa de formación.

Con la incorporación de este grupo de estudiantes, la Secretaría de Salud busca fortalecer la capacidad de atención en los centros de salud de Ciudad Juárez, al tiempo que brinda a los pasantes la oportunidad de aplicar sus conocimientos en la práctica clínica y en la atención de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.