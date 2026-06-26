Inicia Estado registro para el programa Juntas Crecemos dirigido a jefas de familia jóvenes

Publicidad - LB2 -

El apoyo beneficiará a 200 mujeres de Ciudad Juárez e incluye respaldo económico y capacitación en crianza respetuosa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), inició la recepción de documentos para el programa Juntas Crecemos, dirigido a jefas de familia de entre 12 y 29 años de edad que residen en Ciudad Juárez.

El programa otorgará apoyo económico a 200 mujeres jóvenes, con el propósito de contribuir a cubrir gastos relacionados con alimentación, educación, salud u otras necesidades prioritarias de sus hogares.

- Publicidad - HP1

Además del apoyo financiero, las beneficiarias participarán en el taller “Creciendo Juntas”, desarrollado en coordinación con el DIF Estatal, donde recibirán capacitación durante cuatro semanas en temas de crianza respetuosa, fortalecimiento de habilidades parentales, comunicación familiar y prevención de la violencia.

“Para la selección de las beneficiarias se realiza un estudio socioeconómico que permite identificar a quienes presentan una mayor condición de vulnerabilidad”.

El Ichijuv informó que las aspirantes deberán presentar documentación para acreditar su identidad, residencia y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, como parte del proceso de evaluación.

La primera entrega de apoyos está programada para el mes de agosto y la segunda para noviembre. Cada jornada contará con una inversión aproximada de 500 mil pesos, de acuerdo con la dependencia estatal.

La recepción inicial de documentos se realizó en el Auditorio B de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano.

La siguiente jornada de registro tendrá lugar la próxima semana en las instalaciones del Parque Central, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, donde continuará el proceso de incorporación de las interesadas al programa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.