Instalará Estado módulos de vacunación en tres plazas de Ciudad Juárez

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La jornada se realizará el viernes 31 de julio y domingo 2 de agosto, con aplicación de biológicos para niñas, niños, embarazadas y adultos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, instalará módulos de vacunación en tres plazas comerciales de Ciudad Juárez como parte de las acciones para ampliar la cobertura del Esquema Nacional de Vacunación.

La jornada se llevará a cabo el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto en Plaza de las Américas, Mi Plaza Libramiento y Mi Plaza Talamás.

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Los módulos estarán disponibles en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, donde personal de salud aplicará distintos biológicos dirigidos a niñas, niños, mujeres embarazadas y población en general.

Entre las vacunas disponibles se encuentran las dosis contra sarampión y neumococo, esta última utilizada para proteger contra enfermedades como neumonía, meningitis y septicemia.

También se aplicarán vacunas contra rotavirus y hexavalente, dirigidas a bebés, niñas y niños pequeños para prevenir padecimientos como diarrea grave, vómito, deshidratación, tétanos, tos ferina, hepatitis B y poliomielitis, entre otros.

La Secretaría de Salud informó que durante la jornada también se contará con vacunas contra hepatitis A y B, así como contra el Virus del Papiloma Humano para niñas y niños de 9 a 11 años.

Además, se aplicará la vacuna TDPA a mujeres embarazadas, con el objetivo de proteger contra difteria, tétanos y tos ferina.

La responsable del Programa de Vacunación, Karla Villegas, señaló que estas acciones buscan que más personas completen su Esquema Nacional de Vacunación.

La funcionaria indicó que, en caso de que alguna persona no cuente con cartilla de vacunación, se le entregará un comprobante de las dosis aplicadas durante la jornada.

La Secretaría de Salud informó que mantiene vigente la campaña de vacunación en plazas comerciales, por lo que invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las próximas sedes y acudir a completar sus esquemas.

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