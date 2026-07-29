Responsabiliza Maru Campos a Federación por crisis del gusano barrenador

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La gobernadora señaló que la falta de control en la frontera sur permitió el ingreso de la plaga que afecta al sector ganadero.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora Maru Campos responsabilizó al Gobierno Federal por la propagación del gusano barrenador en el país, al señalar que no se actuó de manera oportuna para impedir el ingreso de la plaga por la frontera sur.

La mandataria estatal afirmó que la falta de control fronterizo derivó en afectaciones para el sector ganadero de Chihuahua, una actividad económica que depende en buena medida de la sanidad animal y de las exportaciones.

“El problema es que entró el gusano barrenador. La idea era que no entrara, simple y sencillamente, y se dejó la frontera sur libre; ahora estamos pagando las consecuencias”.

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Campos sostuvo que el Gobierno Federal privilegió los intereses de los estados del sur del país, en lugar de equilibrarlos con las necesidades económicas de las entidades del norte, particularmente aquellas con alta actividad pecuaria.

La gobernadora señaló que Chihuahua enfrenta actualmente las consecuencias de la presencia de la plaga, por lo que su administración mantiene diversas acciones para atender la contingencia sanitaria.

Entre las medidas implementadas se encuentra el control mediante la liberación de moscas estériles, estrategia que busca reducir la reproducción del gusano barrenador y contener su propagación en las zonas afectadas.

Campos confió en que las acciones sanitarias permitan disminuir el avance de la plaga y proteger al sector ganadero, aunque insistió en que la prioridad debió ser impedir desde el inicio su ingreso al territorio nacional.

La mandataria consideró que cerrar oportunamente el paso de la plaga por la frontera sur habría sido la medida más eficaz para evitar las afectaciones que hoy enfrentan productores pecuarios en Chihuahua y otras entidades.

El posicionamiento se da en medio de la preocupación del sector ganadero por los efectos económicos y sanitarios del gusano barrenador, así como por la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control en el país.

La gobernadora reiteró que su administración continuará con las acciones de atención y prevención para proteger la actividad pecuaria estatal, mientras se mantiene el seguimiento a los casos detectados en distintos municipios.

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