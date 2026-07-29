Moviliza IMJUVE a más de medio millón de jóvenes en Jornada Nacional por la Paz

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Jóvenes participaron en tequios comunitarios, recuperación de espacios públicos y grabación de cortos por la paz en las 32 entidades.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Más de 500 mil jóvenes participaron de manera simultánea en las 32 entidades del país durante la Jornada Nacional de Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz, convocada por el Instituto Mexicano de la Juventud.

De acuerdo con el IMJUVE, la movilización se realizó este martes en calles, parques, plazas, unidades deportivas y jardines, donde jóvenes participaron de forma voluntaria en actividades comunitarias durante la temporada vacacional.

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Las acciones incluyeron la recuperación de parques y canchas, limpieza de calles, siembra de árboles, pintura de bardas y murales, rehabilitación de espacios públicos, así como actividades deportivas, culturales y de convivencia.

La jornada fue organizada a través de los Comités de Jóvenes por la Transformación, con la participación de beneficiarias y beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además de jóvenes que se sumaron a las actividades en sus comunidades.

Como parte de la convocatoria, varias actividades concluyeron con la grabación de Cortos por la Paz, videos breves en los que las y los participantes compartieron historias, reflexiones y mensajes para invitar a más personas a involucrarse en acciones comunitarias.

El Instituto informó que hasta el momento se han recibido más de 450 Cortos por la Paz, cifra que continuará en aumento conforme se integren los materiales enviados desde las distintas entidades del país.

La movilización fue planteada como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, orientada a reconocer la participación juvenil en la recuperación del espacio público, el fortalecimiento de la convivencia y la construcción de paz desde el territorio.

El IMJUVE señaló que la respuesta de las y los jóvenes refleja su participación en tareas comunitarias y su disposición para involucrarse en acciones de organización, trabajo colectivo y cuidado de los espacios públicos.

Durante la jornada, las actividades buscaron mostrar que la construcción de paz también puede impulsarse mediante acciones como limpiar un parque, pintar una cancha, sembrar árboles, organizar encuentros deportivos o promover espacios de lectura.

Con esta movilización nacional, el Instituto Mexicano de la Juventud destacó el papel de las juventudes como protagonistas de acciones comunitarias y de participación social en el presente y futuro del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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