Lideran Cruz Pérez Cuéllar y Marco Bonilla preferencias rumbo a gubernatura

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Morena aparece como el partido con mayor intención de voto en Chihuahua, mientras PAN se mantiene como segunda fuerza en la medición.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Morena aparece como el partido con mayor intención de voto rumbo a la elección por la gubernatura de Chihuahua, mientras que el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se coloca como el aspirante mejor posicionado entre los perfiles evaluados.

De acuerdo con la medición, si la elección para gobernador se realizara en este momento, Morena obtendría 38.5 por ciento de las preferencias, por encima del PAN, que registra 19.3 por ciento.

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En el mismo ejercicio, el PRI alcanza 7.4 por ciento de la intención de voto, mientras que el Partido Verde registra 1.5 por ciento y el PT 1.2 por ciento, conforme al escenario presentado.

En el careo entre posibles candidatos, Cruz Pérez Cuéllar encabeza las preferencias con 35.6 por ciento, seguido por el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, quien aparece con 22.6 por ciento.

Más atrás se ubican Antonio Meléndez Ortega, con 9 por ciento, y Alfredo “El Caballo” Lozoya Santillán, con 8.3 por ciento, dentro del mismo escenario de competencia.

La encuesta también plantea una medición alternativa en la que Morena postula a la senadora Andrea Chávez Treviño. En ese caso, la legisladora obtiene 31.3 por ciento de las preferencias y se mantiene por encima de Marco Bonilla Mendoza, quien registra 23.3 por ciento.

En ese segundo escenario, Antonio Meléndez Ortega alcanza 7.9 por ciento, mientras que Alfredo Lozoya Santillán obtiene 9.8 por ciento, lo que muestra variaciones en el comportamiento electoral según el perfil que encabece la candidatura de Morena.

Los resultados perfilan un escenario competitivo rumbo al proceso electoral de 2027, con Morena como la fuerza política mejor posicionada y el PAN como su principal contendiente en la entidad.

Aunque aún faltan definiciones oficiales sobre candidaturas, alianzas y procesos internos, la medición ofrece una fotografía del momento sobre las preferencias electorales en Chihuahua.

Como ocurre con toda encuesta, los resultados representan el contexto registrado durante el levantamiento y no constituyen un pronóstico definitivo del resultado de la elección.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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