Reafirma Pérez Cuéllar compromiso con la Cuarta Transformación en Chihuahua

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El alcalde de Ciudad Juárez defendió su trayectoria dentro del movimiento y destacó avances de su administración municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reafirmó su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación durante el encuentro “Unidad por la Transformación”, donde sostuvo que ha actuado con convicción y congruencia dentro del movimiento.

Pérez Cuéllar señaló que su respaldo a la 4T se ha reflejado tanto en su etapa como senador de la República como en su gestión al frente del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez.

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Durante su participación, el edil destacó avances alcanzados durante su administración, entre ellos el impulso a la educación pública, mediante becas dirigidas a jóvenes para facilitar su acceso a estudios universitarios.

También resaltó la inversión destinada al presupuesto participativo, al señalarlo como una herramienta para atender necesidades de distintas zonas de la ciudad a partir de la decisión directa de la ciudadanía.

En materia de seguridad, Pérez Cuéllar afirmó que Ciudad Juárez ha registrado una mejora en sus indicadores, al pasar del quinto lugar global en violencia al puesto 25, de acuerdo con lo expuesto durante el encuentro.

El alcalde sostuvo que su gestión se ha guiado por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, planteados como base ética del movimiento encabezado a nivel nacional por Morena.

Pérez Cuéllar busca posicionarse como uno de los perfiles vinculados a la defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, en un contexto de definiciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027.

Su trayectoria, sin embargo, ha generado críticas al interior de Morena debido a su pasado en el Partido Acción Nacional y su posterior paso por Movimiento Ciudadano, fuerza política con la que fue candidato a la gubernatura en 2016.

El mensaje emitido en el encuentro se da en medio de la disputa interna por los liderazgos de la 4T en Chihuahua, donde distintos perfiles buscan consolidar respaldo político y territorial de cara a las próximas definiciones electorales.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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