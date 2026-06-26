Prevé Protección Civil lluvias, viento y calor para el fin de semana en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La CEPC alerta por precipitaciones, posibles tolvaneras y temperaturas superiores a los 30 grados en gran parte del estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana se esperan lluvias en gran parte del estado de Chihuahua, acompañadas de rachas de viento, actividad eléctrica y un ligero descenso en las temperaturas máximas.

El pronóstico contempla lluvias de moderadas a fuertes, con acumulados de entre 25.1 y 50 milímetros, principalmente en los municipios de Madera, Temósachic, Matachí, Guerrero, Moris, Ocampo y Guazapares. En otras regiones se prevén intervalos de chubascos con posibilidad de caída de granizo.

- Publicidad - HP1

La dependencia también advirtió que las rachas de viento podrían superar los 65 kilómetros por hora en Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, alcanzar más de 55 kilómetros por hora en municipios del noroeste y centro del estado, y rebasar los 45 kilómetros por hora en Parral, Delicias y Ojinaga.

“Las autoridades también advirtieron sobre la posible formación de tolvaneras en los tramos carreteros de Ahumada a Juárez y de Juárez a Janos”.

Protección Civil recomendó a los automovilistas extremar precauciones al circular por estos tramos, debido a la reducción de la visibilidad que podrían ocasionar las tolvaneras.

Para este viernes se pronostican temperaturas máximas de 41 grados centígrados en Ojinaga, 39 grados en Ciudad Juárez y Delicias, y 38 grados en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas superiores a los 30 grados centígrados persistirán durante el sábado 27 y el domingo 28 de junio en gran parte del territorio estatal, por lo que la CEPC exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y atender las recomendaciones preventivas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.