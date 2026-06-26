Prevé Protección Civil lluvias, viento y calor para el fin de semana en Chihuahua

La CEPC alerta por precipitaciones, posibles tolvaneras y temperaturas superiores a los 30 grados en gran parte del estado.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana se esperan lluvias en gran parte del estado de Chihuahua, acompañadas de rachas de viento, actividad eléctrica y un ligero descenso en las temperaturas máximas.
El pronóstico contempla lluvias de moderadas a fuertes, con acumulados de entre 25.1 y 50 milímetros, principalmente en los municipios de Madera, Temósachic, Matachí, Guerrero, Moris, Ocampo y Guazapares. En otras regiones se prevén intervalos de chubascos con posibilidad de caída de granizo.
La dependencia también advirtió que las rachas de viento podrían superar los 65 kilómetros por hora en Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, alcanzar más de 55 kilómetros por hora en municipios del noroeste y centro del estado, y rebasar los 45 kilómetros por hora en Parral, Delicias y Ojinaga.
“Las autoridades también advirtieron sobre la posible formación de tolvaneras en los tramos carreteros de Ahumada a Juárez y de Juárez a Janos”.
Protección Civil recomendó a los automovilistas extremar precauciones al circular por estos tramos, debido a la reducción de la visibilidad que podrían ocasionar las tolvaneras.
Para este viernes se pronostican temperaturas máximas de 41 grados centígrados en Ojinaga, 39 grados en Ciudad Juárez y Delicias, y 38 grados en la ciudad de Chihuahua.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas superiores a los 30 grados centígrados persistirán durante el sábado 27 y el domingo 28 de junio en gran parte del territorio estatal, por lo que la CEPC exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y atender las recomendaciones preventivas.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.