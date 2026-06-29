Comparecerá César Duarte ante juez con nueva defensa por caso de asociación delictuosa

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La audiencia fue reprogramada tras el relevo de todo el equipo jurídico del exgobernador de Chihuahua.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, comparecerá este miércoles ante un juez para solicitar el sobreseimiento de la causa penal 3041/2019, relacionada con el presunto delito de asociación delictuosa.

La diligencia se desarrollará por videoconferencia desde el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que la audiencia originalmente programada para el 9 de junio fuera diferida debido al cambio de su equipo de defensa.

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Durante la comparecencia anterior, Duarte informó al juzgado la sustitución de los abogados Héctor Villasana Ramírez, Irving Anchondo Valdez, Luis Carlos Mendoza y Enrique Eduardo Muñoz, quienes lo representaron durante más de tres años. En su lugar designó a Javier Soto Orduño, César Octavio Guadarrama Palomino, Héctor Iram López García y César Guillermo Márquez Villa.

La nueva defensa solicitará que se decrete el sobreseimiento del proceso, al sostener que la imputación por asociación delictuosa carece de sustento jurídico y no reúne los elementos previstos por la legislación penal. Este argumento ya había sido planteado previamente por los abogados que fueron relevados.

Aunque el expediente está integrado por alrededor de nueve cajas de documentación, los nuevos representantes legales manifestaron al juzgado que el plazo concedido para preparar la audiencia fue suficiente, debido a que también participan en la estrategia jurídica de Duarte en las causas penales que enfrenta en el ámbito federal.

La resolución sobre la solicitud de sobreseimiento dependerá del análisis que realice el juez respecto a los argumentos presentados por la defensa y la representación del Ministerio Público durante la audiencia programada para este miércoles.