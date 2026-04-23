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Pronostican vientos moderados y clima cálido en Ciudad Juárez este jueves

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Protección Civil advierte sobre rachas de hasta 45 km/h y riesgo de incendios por baja humedad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil municipal informó que este jueves 23 de abril se esperan condiciones climáticas estables, con temperaturas cálidas y presencia de viento de ligero a moderado en la región.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 29 grados centígrados, mientras que los vientos sostenidos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían llegar hasta los 45 kilómetros por hora.

“Se prevén condiciones climáticas con viento de ligero a moderado, así como temperaturas cálidas durante el día”, indicó la dependencia.

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El cielo se mantendrá mayormente soleado, con una probabilidad mínima de lluvia de entre 0 y 2 por ciento, además de la posible presencia de polvo suspendido en el ambiente debido a las condiciones de viento.

Para la noche, se anticipa un descenso en la temperatura hasta una mínima de 15 grados centígrados, con condiciones de viento similares y rachas de hasta 40 kilómetros por hora, así como un cielo que tenderá a despejarse.

“Se espera un descenso en la temperatura […] con cielo despejándose de forma gradual y sin probabilidades significativas de lluvia”, detalla el reporte.

Protección Civil advirtió además sobre riesgo de incendios, derivado de la baja humedad y las rachas de viento, por lo que exhortó a la población a evitar actividades que puedan generar fuego.

En el pronóstico extendido, para el viernes se prevén condiciones similares, con una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 16 grados, mientras que el sábado el termómetro podría alcanzar los 30 grados centígrados, manteniéndose baja la probabilidad de precipitaciones y con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

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