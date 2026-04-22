Aprueba Cabildo donación de terrenos al IMSS y acciones ambientales en Ciudad Juárez

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Predios serán destinados a estancias infantiles; también impulsan medidas de calidad del aire y limpieza urbana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de tres terrenos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción y regularización de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), durante su sesión número 39.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que los predios tienen superficies de 159.700, 91.329 y 10.255 metros cuadrados, los cuales serán destinados a fortalecer la infraestructura de atención infantil en la ciudad.

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Por su parte, la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez detalló que dos de los terrenos se ubican en los fraccionamientos Las Gladiolas etapa 2 y Senderos de San Isidro etapa 8, donde ya se encuentran en construcción estos centros, por lo que la donación permitirá regularizar su situación jurídica.

En la misma sesión, el Ayuntamiento aprobó declarar el 7 de mayo como el Día de la Cuenca Única Internacional Paso del Norte, en reconocimiento a los esfuerzos binacionales para mejorar la calidad del aire en la región.

La regidora Laura Fernanda Ávalos Medina señaló que esta medida busca fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos, particularmente en acciones como el monitoreo ambiental y el combate a la contaminación.

Asimismo, los integrantes del Cabildo solicitaron implementar una campaña integral de concientización sobre aseo urbano, enfocada en promover la correcta disposición de residuos como escombros, llantas y basura.

El regidor Héctor Hugo Avitia Arellanes explicó que estas acciones buscan prevenir problemas de salud, proliferación de plagas y contaminación, derivados de la acumulación de desechos en espacios no autorizados.

Las autoridades municipales indicaron que estos acuerdos forman parte de una estrategia para mejorar la calidad de vida en la ciudad, mediante acciones en materia de infraestructura social y cuidado del entorno.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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