Gana ciclista juarense bronce en Olimpiada Nacional Conade 2026

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Ilean Segura sube al podio en velocidad femenil categoría cadete en Jalisco.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La ciclista juarense Ilean Segura obtuvo la medalla de bronce en la prueba de velocidad femenil, categoría cadete, durante las competencias de ciclismo de pista en la Olimpiada Nacional Conade 2026, celebrada en el Velódromo Panamericano de Jalisco.

El resultado posiciona a la atleta fronteriza entre las mejores del país en su categoría, en una de las disciplinas más exigentes del ciclismo de pista.

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Con este logro, la delegación de Chihuahua continúa sumando preseas en la justa nacional, donde el ciclismo ha contribuido a colocar al estado entre los primeros 10 lugares del medallero, incluyendo una medalla de oro.

Además, otras disciplinas también han aportado resultados destacados, como breaking (breakdance) con dos oros, béisbol 5 con un oro y un bronce, y voleibol con una medalla de plata, consolidando la participación estatal en distintas categorías.

La actuación de Ilean Segura refleja el nivel competitivo de las y los deportistas juarenses, así como el crecimiento del ciclismo en la región, disciplina que continúa generando resultados a nivel nacional.

La Olimpiada Nacional Conade reúne a atletas de todo el país y representa uno de los principales escenarios para el desarrollo y proyección del talento deportivo juvenil en México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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