Reconocerá Municipio a más de 3 mil deportistas juarenses este viernes

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El evento “Deportistas Destacados 2026” se realizará en el Estadio 20 de Noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal llevará a cabo el evento “Deportistas Destacados 2026”, en el que se reconocerá a más de 3 mil atletas locales que han participado en competencias nacionales e internacionales.

La ceremonia será encabezada por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y se realizará este viernes 24 de abril a las 17:30 horas en el Estadio 20 de Noviembre, informó el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Carlos Escalante.

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El funcionario destacó que el objetivo es reconocer el talento deportivo de la ciudad, incluyendo tanto a atletas como a entrenadores que han representado a Ciudad Juárez en distintos torneos.

“Uno de los objetivos es reconocer a todo el talento local”, señaló.

Previo a la entrega de reconocimientos, se llevarán a cabo exhibiciones de diversas disciplinas deportivas en el campo del estadio, con el propósito de mostrar el nivel competitivo de la frontera y motivar a nuevas generaciones.

Además, se instalará un espacio especial para fotografías, donde los asistentes podrán capturar recuerdos del evento, considerado uno de los más representativos en materia deportiva a nivel local.

Autoridades municipales señalaron que esta iniciativa busca impulsar el reconocimiento al esfuerzo y dedicación de la comunidad deportiva, así como fortalecer la promoción del deporte en la ciudad.

En la presentación del evento participaron también integrantes del Instituto Municipal del Deporte, quienes reiteraron la invitación a la comunidad para asistir a esta jornada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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