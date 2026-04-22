Construye Municipio foro al aire libre en colonia Carlos Castillo Peraza

Publicidad - LB2 -

Proyecto del Presupuesto Participativo registra 30% de avance y contempla inversión superior a 6.4 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas avanza en la construcción de un foro al aire libre en la colonia Carlos Castillo Peraza, como parte de los proyectos impulsados mediante el Presupuesto Participativo.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que la obra presenta un avance del 30 por ciento, con trabajos actuales enfocados en terracerías, andadores peatonales y muros de contención.

- Publicidad - HP1

El proyecto se desarrolla en un predio ubicado entre las calles María Teresa Rojas y Fernando Villalobos, donde anteriormente existía un terreno sin uso, lo que motivó a vecinos a proponer su transformación en un espacio comunitario.

De acuerdo con el funcionario, el foro contará con escenario, gradas para espectadores, alumbrado público y un sistema de absorción pluvial, además de mobiliario urbano como bancas, mesas de picnic y contenedores de basura.

La inversión destinada a esta obra asciende a 6 millones 437 mil 352 pesos, con el objetivo de generar un espacio de convivencia y esparcimiento para las familias del sector.

Las autoridades señalaron que este tipo de proyectos responden a iniciativas ciudadanas que buscan mejorar el entorno urbano, al tiempo que fortalecen el tejido social mediante espacios públicos funcionales.

El desarrollo del foro forma parte de las acciones municipales para recuperar áreas subutilizadas y convertirlas en puntos de encuentro comunitario en distintas colonias de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.